Milano rafforza l’Area B, una delle zone a traffico limitato più grandi d’Europa

A pochi mesi dal via, il Comune ha deciso di rafforzare la nuova area a traffico limitato, imponendo obblighi che impediscono la circolazione dei diesel, Euro 4 compresi, dei motoveicoli e dei ciclomotori a benzina, Euro 0 e Euro 1, e dei mezzi ingombranti superiori a 12 metri. Entro il 2027, il Comune di Milano vieterà la circolazione di un numero ampio di macchine diesel - fino agli Euro 6 - e a fare altrettanto con le automobili a benzina (Euro 5) entro il 2030.

L'accesso alla Area B è concesso ai ciclomotori e agli autoveicoli elettrici e ibridi. In prospettiva di un ulteriore potenziamento della Ztl, da realizzarsi nell’arco di una decina di anni, il Comune ha deciso di mettere a disposizione degli automobilisti 50 giorni di libera circolazione. Se, in base ai divieti, un autoveicolo non ammesso entra nell’Area B, il proprietario potrà evitare la multa – per ora non è prevista alcuna penalità sui punti della patente – avendo a diposizione un numero limitato d’ingressi.

Dopo avere provveduto a iscriversi all’Area B, infatti, l’automobilista potrà disporre delle deroghe entro un anno: per i veicoli colpiti dai nuovi obblighi, il periodo va dal 1°ottobre 2019 al 30 settembre 2020. Mentre per i mezzi, a cui è vietato l’ingresso nell’Area B già da febbraio scorso, i permessi saranno validi entro il 24 febbraio 2020. Solo una volta superato il numero di ingressi consentiti scatteranno le sanzioni.