Il Pd e l’elaborazione del lutto

Quello che il Pd agli occhi degli elettori non sembra saper più fare, a Matteo Renzi invece riesce con facilità: «L’elettorato oggi non cerca solo buoni progetti, ma anche una guida con cui identificarsi e a cui ispirarsi», dice Comincini. Le idee, insomma, non bastano più da sole. Matteo Renzi sta dando il via ad un partito femminista («detto da un uomo, mi fa venire la pelle d’oca», dice qualcuno in sala) e dove i giovani sono al centro – «io qui di giovani ne vedo proprio pochi, all’Umanitaria invece era pieno», osserva un altro – per cui «il Pd dovrebbe farsi un bell’esame di coscienza», rimbrotta il senatore. «Ma le primarie Italia Viva le farà?», chiede una signora. Ancora c’è da stabilire tutto, la Leopolda sarà il momento per farlo, ma la speranza, almeno per gli ex piddini, è di sì. Del resto va bene la guida di un esponente forte, ma a lungo andare potrebbe monopolizzare il dibattito interno.

Se c’è una cosa che a Renzi non viene contestata, è proprio l’abilità nella comunicazione e uno spiccato senso dell’intuizione politica. «Forse anche il Pd avrebbe bisogno di una leadership più forte», osserva Quartapelle. È il “la” di un lungo mea culpa dem che fa da sfondo alla serata: l’essersi allontanati dalle persone, dai territori, dai problemi quotidiani della gente. «Colpa anche di una legge elettorale che ha tolto rappresentanza al Parlamento», dice Quartapelle. Fatto sta che quella che doveva essere una mescolanza di culture politiche alla base del Pd, è diventata un continuo spaccarsi nelle sale del partito. «Quali sono le basi culturali del Pd oggi? Non le abbiamo analizzate più di tanto, abbiamo lasciato che le leadership supplissero ad un problema indentitario», dice ancora la deputata. «Non esiste una sinistra che non rappresenta i ceti popolari, non possiamo essere una forza progressista se dimentichiamo le parti deboli», aggiunge Cerami.