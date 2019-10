Il sorpasso di Elizabeth Warren, la candidata anti-lobby che piace a giovani e liberal

È appena iniziato ottobre e in Usa il pensiero va al prossimo dibattito dei candidati democratici per la Casa Bianca. Fino ad ora dodici sono coloro che hanno già dimostrato di avere i requisiti richiesti e si tratta di: ​​Joe Biden, Cory Booker, Pete Buttigieg, Julián Castro, Tulsi Gabbard, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, Bernie Sanders, Tom Steyer, Elizabeth Warren e Andrew Yang. Il Democratic National Committee ha intenzione di far parlare tutti insieme in un’unica serata ospitata da CNN e dal New York Times in una città ancora non individuate dell’Ohio, martedì 15 ottobre.

Anche in quell’occasione i riflettori saranno puntati su Elizabeth Warren, soprattutto dopo la notizia del sondaggio relativo all’Iowa, condotto tra il 14 e il 18 settembre, che la vede in testa con il 22% delle preferenze, davanti a Joe Biden, fermo al 20%. Lo studio CNN Des Moines Register Mediacom ha rilevato che la senatrice del Massachusetts ha guadagnato ben 7 punti dal mese di giugno, Sanders fermo all’11% e Buttigieg al 9% hanno ceduto qualcosa, mentre non varia la performance di Kamala Harris, che è però ferma al 6%. Warren ha il sostegno del 32% di coloro che nel 2016 scelsero Bernie Sanders e solo un quarto di chi fece quella scelta oggi la confermerebbe. Inoltre, ha il 48% del supporto di chi si definisce molto liberale e, per la prima, volta supera Sanders anche tra gli elettori con meno di 35 anni. Tuttavia in Iowa l’elettorato preferisce scegliere un candidato in grado di battere Trump, nel 63% dei casi, rispetto a uno del quale si condividono le opinioni su questioni importanti, opzione quest’ultima scelta dal 31% del campione.