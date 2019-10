Che fine ha fatto Zingaretti?

Nazareno, abbiamo un problema? Chi pensava che la fuoriuscita di Matteo Renzi e dei suoi più affezionati sodali potesse finalmente liberare il campo per far spiccare il volo alla leadership di Nicola Zingaretti, al momento, è rimasto deluso. Anzi, da quando si è consumata la "scissione di palazzo" ad opera dell'ex rottamatore, il segretario del Pd sembra essersi rintanato nella penombra del circo politico.

Il segnale, in effetti, era arrivato ben chiaro a tutti fin dal giorno della prima Direzione post-scissione (ed anche la prima della nuova era politica giallo-rossa), in cui - cosa mai successa da quando è nato il Pd - la relazione introduttiva non è stata declamata dal leader, ma dal suo vice, Andrea Orlando. "Una cosa del genere non s'è mai vista", dicevano attoniti i delegati in sala. "Sicuramente ha tenuto qualche annuncio forte per le conclusioni". E invece, niente, la replica finale fu una vaga dichiarazione di intenti, con rinvio di una nuova riunione a data da destinarsi.

Questo episodio spiega bene il modo in cui Zingaretti sta esercitando la sua leadership. Poco clamore, molto lavoro di retrovia, comparsate in tv limitate e selezionate, attività social relegata al minimo sindacale. Chi conosce bene il governatore del Lazio sa che questa è la sua cifra, la direttrice che ha sempre seguito dal momento in cui ha cominciato a fare politica e che, va riconosciuto, gli ha permesso di affermarsi sempre a livello elettorale.

Ma in questa fase l'atteggiamento di colui che a Roma chiamano il "Sor Tentenna" o "Er Saponetta" (per la sua propensione a sfuggire dalla ribalta e, dicono i maligni, dalle responsabilità) sta creando non pochi grattacapi allo stesso Pd. "Ora che me ne sono andato, il Pd non ha più alibi e potrà portare avanti la propria linea", ha spiegato Renzi qualche giorno fa. Il problema - si ragiona in ambienti dem - è che la linea non si capisce, o quantomeno non è il segretario a dettarla.