Scorsese, Murray e Viola Davis. Parte la Festa del Cinema di Roma

Alla sua 14esima edizione, il Festival del Cinema di Roma - che si terrà dal 17 al 27 ottobre – si preannuncia ricco di ospiti: Viola Davis, attrice statunitense, riceverà il premio alla carriera. Ad annunciarlo sono il Direttore artistico, Antonio Monda, il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Laura Delli Colli e il Direttore generale, Francesca Via, scrive l’Hollywood Reporter.

«Viola Davis è un’attrice straordinaria, che ha trasformato la sincerità e la dignità in un’arte recitativa sublime», ha dichiarato Monda. «E’ un grande onore per me, e per la Festa del Cinema di Roma, potere celebrare il suo formidabile talento e la sua profonda umanità». Candidata tre volte agli Academy Award, Viola Davis è stata la prima attrice di origini afroamericane a ricevere i premi Oscar, Emmy e Tony. Nel 2017 si è aggiudicata il riconoscimento come migliore attrice non protagonista per Barriere. E un Tony Awards per il suo adattamento teatrale Barriere (Fences) e Re Hedley II. Anche per il piccolo schermo, con la serie tv drammatica di successo Le regole del delitto perfetto, nel 2015 Viola Davis ha vinto il premio come migliore attrice protagonista.

Presto apparirà anche nell’adattamento televisivo dell’opera teatrale del drammaturgo americano August Wilson, Ma Rainey’s Black Bottom, come reginetta del Blues e nel sequel Suicide Squad. Film del 2016, scritto e diretto da David Ayer, e basato sul fumetto della Comics che ha come protagonista l’omonimo gruppo di supercattivi.