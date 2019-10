Ecco perché la prevenzione sui rifiuti può fare bene allo Stato e ai Comuni

È slittata al tre ottobre la discussione sul Decreto Clima al Consiglio dei Ministri. E la bozza è stata nel frattempo modificata. Previsto inizialmente uno sconto del 20% sugli acquisti di prodotti alimentari e non, sfusi, al fine di ridurre il consumo degli imballaggi, di questa norma nel Decreto non resta più traccia. «Quella del Ministro per l’Ambiente è stata un’intuizione adeguata», afferma Cinzia Vaccaneo, presidente di Ecologos, ente di ricerca scientifica e ambientale applicata, nato a Torino e attivo da 15 anni.

Che nel 2009 ha dato il via al progetto dei “Negozi Leggeri”. Ci sono 15 punti vendita tra Italia, Francia e Svizzera. Con 1500 prodotti alimentari e non, il consumatore può decidere tra il “vuoto a rendere” o una spesa completamente sfusa. «Il nostro è un settore giovane e innovativo che ambisce al rifiuto domestico zero», afferma Vaccaneo. Che definisce positivo il tentativo del governo. «Il fatto che ci si stia muovendo in questo senso ha un valore, indica un interesse rispetto alla crisi ambientale». «La norma metteva a fuoco la riduzione dei rifiuti alla fonte e, quindi, l'importanza di fare prevenzione. Un tempo questo concetto non c’era - ricorda - mancava una sensibilità politica».

Eppure non sorprende che, in seconda battuta, il governo abbia voluto favorire il comparto automobilistico, incentivando la rottamazione dei veicoli più inquinanti. «È un settore meno innovativo, più tradizionale», precisa il presidente di Ecologos, «non credo sinceramente che la scelta di togliere la norma sul credito d’imposta sia stata fatta per favorire il settore degli imballaggi, mi sembra più che altro un indirizzo nazionale, un percorso più conservatore». «Speriamo solo che quel bagliore d’innovazione che c’è stata nella prima bozza del Decreto Clima, venga poi ripreso».

Dal 2014 al 2017, il settore degli imballaggi non ha mai smesso di crescere, anche durante gli anni della crisi economica. A rivelarlo è l’Istituto Italiano Imballaggio. Con oltre 32,6 miliardi di euro di fatturato, solo nel 2017, l'Italia produce ogni anno circa 16 milioni di tonnellate d’imballaggi. A spingere non è solo l’export, il settore dipende dall’andamento sia del commercio sia del manifatturiero, ma anche la domanda interna, soprattutto, per i prodotti alimentari (bevande incluse), grazie al fenomeno sociale del delivery food.