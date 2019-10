L’ultima di Trump, sparare alle gambe degli immigrati e costruire fossati con coccodrilli

Coccodrilli, fossati e gambizzazioni. Il piano del presidente americano Donald Trump per fermare gli immigrati dal Messico si basava su questi tre punti. A rivelarlo è il New York Times che cita una dozzina di dirigenti Usa con i quali il presidente avrebbe avuto alcuni colloqui privati e riunioni alla Casa Bianca lo scorso marzo.Le idee medievali del presidente sarebbero state fermate dal genero Jared Kushner e dal segretario alla sicurezza nazionale Kirstjen Nielsen. Uno stop però soltanto provvisorio: l’ossessione del presidente per i migranti continua a persistere. L'intervista di quest’estate al quotidiano newyorkese, dove ha dichiarato «Ho il potere assoluto di chiudere questo confine» ne è la prova. Peccato però che gli spifferi provenienti dalla Casa Bianca raccontino tutt'altro.

Lo scorso marzo le riunioni alla Casa Bianca furono più intense del solito. Mentre il Congresso discuteva se appoggiare la richiesta, poi bocciata, del presidente di dichiarare l’emergenza nazionale per avere più fondi per il muro con il Messico, Trump valutava nuove misure per arginare il flusso di migranti, uno dei punti cardine della sua vittoria alle elezioni presidenziali del 2016. L’idea del leader repubblicano era di scoraggiarli definitivamente a provare l'ingresso negli Stati Uniti. Come? Costruendo fossati d’acqua con serpenti e coccodrilli, un muro elettrificato con spuntoni che potessero perforare la pelle umana o sparare alle gambe dei migranti per rallentarli. «Presidente, ma è illegale!» è stata la risposta dei consiglieri. Una riposta che ha fatto andare su tutte le furie il presidente che ha attaccato il suo staff, giudicandolo troppo accondiscendente nei confronti dei migranti.