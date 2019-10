Anticipare la pensione senza svalutazioni né rinunce: con la RITA del fondo pensione si può

Dopo aver lavorato tanti anni è probabile che la voglia di godersi la pensione si faccia sentire ancora di più e grazie ai risparmi accumulati in un fondo pensione, l’aderente può andare in pensione fino a 5 anni prima. Questo è possibile con la RITA, sigla che sta per Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

Grazie a questa rendita si può godere di un vero e proprio reddito ponte tra la cessazione dell’attività lavorativa e il pensionamento, per un periodo massimo di cinque anni.

Non solo.

La RITA va anche in aiuto del lavoratore in difficoltà che è rimasto inoccupato proprio in prossimità della pensione, consentendogli di anticiparla fino a 10 anni.

Chi ha accumulato un buon capitale può anche scegliere di convertire solo una parte in RITA, per godersela prima del pensionamento, e usufruire della parte restante successivamente convertendola in pensione integrativa, così da avere una rendita a vita intera da affiancare alla pensione pubblica.