A Hong Kong sparano, l’Italia dica no alla Via della strage

Il messaggio è arrivato chiaro a Hong Kong, ma nonostante gli spari non ha avuto alcun effetto sul dibattito politico italiano, impegnato a trovare i soldi per la finanziaria e totalmente disinteressato a ciò che succede oltre gli studi dei talk show televisivi.

Le pallottole di Hong Kong, la repressione cinese e l’invocazione maoista invece ci riguardano da vicino, non solo per le ovvie ragioni dell’internazionalizzazione del Made in Italy e altre banalità che si portano molto, ma perché siamo uno dei pochi paesi occidentali, addirittura il primo del G7, ad aver firmato il memorandum della Nuova Via della Seta, l’iniziativa strategica cinese per costruire una cintura di collegamento con l’Asia, l’Africa e l’Europa che faccia da strumento e infrastruttura per il nuovo espansionismo della Repubblica popolare.

L’Italia ci è cascata in pieno col precedente governo, tipo l’americano che crede di aver comprato la Fontana di Trevi da Totò, capitolando di fronte alle lusinghe cinesi e offrendo a Pechino indebitamento e infrastrutture strategiche in cambio di un grottesco carico di arance siciliane. La fazione cinese del precedente governo era quella cinquestellista, guidata allora da Michele Geraci e suggellata dall’indimenticabile «mister Ping» di Luigi Di Maio. Diventato ministro degli Esteri, Di Maio si è preso come capo di gabinetto lo stimato ambasciatore Ettore Sequi, di stanza a Pechino al momento dei suoi viaggi cinesi in economy class. Sequi è un fior di diplomatico, scuola Fulci, ma forse è arrivato il momento di smettere gli abiti diplomatici e di indossare quelli di navigator, anzi di Grande Navigator, per spiegare a Di Maio e a tutto il governo la natura del regime di “mister Ping” e che, da Hong Kong alle infrastrutture, l’Italia non si può arrendere alla Via della strage.