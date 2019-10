Così Renzi usa Di Maio per prosciugare il Pd

Renzi e Di Maio si sono spesso annusati, anche quando sono stati costretti a odiarsi in pubblico. Durante la discussione sulla fiducia, nel febbraio 2014, Matteo Renzi scrisse un bigliettino a Luigi Di Maio che iniziava così: «Scusa l’ingenuità, caro Luigi, ma voi fate sempre così? Io mi ero fatto l’idea che su alcuni temi potessimo davvero confrontarci». Il caro Luigi sottintendeva che le formalità tra i due erano già state riposte in soffitta da tempo. Se non altro, perché farsi un’idea di un confronto è possibile se questo confronto è stato preso in considerazione e discusso dalle parti. Cosa che poi è avvenuta davvero, quattro mesi più tardi, nella piccola aula della commissione esteri della Camera, nel più dimenticato dei confronti streaming, il quarto, quello sulla legge elettorale. C’erano Renzi, Speranza, Serracchiani e Moretti da una parte. Di Maio, Toninelli, Buccarella, Brescia dall’altra. «Ci diamo del lei o del tu» esordì Renzi. «Come vuole lei, presidente», rispose Di Maio.

Oggi Matteo e Luigi sono seduti al tavolo del governo. Renzi non è il presidente del Consiglio, né il segretario del partito che ha appena preso il 40 per cento alle elezioni europee. È il fondatore di un partito che i sondaggi danno intorno al 5 per cento. Luigi Di Maio è il capo politico di un movimento che, dal 4 marzo 2018 al maggio del 2019, ha perso il 15 per cento dei voti. Entrambi devono guadagnare consensi. È una delle ragioni per cui hanno fatto il governo: darsi il tempo per farlo. Solo che la forza parlamentare e ministeriale del Movimento 5 stelle lega molto di più Di Maio al governo di quanto non faccia con Renzi. Il quale è più libero di esibire la propria sintonia con i 5 stelle («sono maturati», ha detto) per mettere sotto pressione il Partito democratico e lanciare l’Opa sui suoi elettori, quelli che una volta lo avevano scelto come segretario del partito da cui è appena uscito. Siamo di fronte a un caso i cui scenari Giulio Andreotti avrebbe potuto sintetizzare così: «Il partitino logora chi non ce l’ha».