Elsa Fornero: «La manovra del governo? È acqua fresca»

«Se guardiamo all’occupazione e alla crescita, che dovrebbero essere i due obiettivi principali del governo questo documento è abbastanza tiepido. Anzi, è acqua fresca». All'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero non è piaciuta la nota di aggiornamento al Def, il documento di economia e finanza presentato dal governo che descrive in modo sommario le misure previste nella prossima legge di bilancio. «Bonus befana, flessibilità. green bond. Siamo sempre nella stessa logica di usare parole rassicuranti che dovrebbero distrarci e farci felici in modo superficiale. Ma gli italiani non sono bambini».

Fornero, cosa c'è che non va nel NaDef?

Non ci sono misure strutturali o almeno l'inizio di misure strutturali che possano far aumentare la fiducia nel Paese sull’aumento degli investimenti nei prossimi anni. E se non c'è crescita anche l'occupazione ristagna. Possiamo anche guadagnare qualche occupato in più ma si tratta di occupazione di scarsa qualità e scarso reddito. Nel breve medio termine non ci sono ancora le premesse per una vero aumento del Pil. E la riduzione del debito non solo continua a essere rinviata, ma il peso sui nostri conti pubblici aumenta sempre più.

Cosa manca?

Manca il coraggio della verità. Tutti i governi dicono che vogliono ridurre la tassazione. Ottimo obiettivo ma non compatibile con un Paese che ha un debito come quello che noi abbiamo e che per di più non cresce. Se avessimo una crescita sostenuta il debito si sgonfierebbe quasi naturalmente,sarebbe meno offensivo.

Di quali investimenti avrebbe bisogno l’Italia?

Quelli su cui siamo in grave ritardo rispetto agli altri Paesi Ue: istruzione e ricerca. Perché qui sembra sempre che istruzione ricerca siano due atti dovuti a cui si dà poca importanza. Mentre si dà più enfasi a misure che dovrebbero aumentare la coesione sociale e invece non sono efficaci. Come si è visto in questi giorni dalla discussione sul reddito di cittadinanza dato a persone che francamente uno si aspetterebbe che non lo debbano ricevere.

Non sarà tutto negativo.

Vero, almeno non hanno fatto i condoni fiscali mascherati sotto forma di perdoni o patti. Però non dimentico le premesse: questo governo è il meno peggio rispetto alle alternative molto probabili che sarebbero potute accadere in questi mesi e ha dei vincoli molto forti nell'impostare la politica di bilancio. Ma bisogna dire che gode anche di qualche bonus, come la minore spesa per interessi che deriva dalla parziale rasserenamento del clima politico.Se la situazione rimane stabile il governo potrà contare per il prossimo anno su tre o quattro miliardi in più. Non male. L'altro bonus di cui gode questo governo è che gode di maggiore flessibilità. Anche se il termine "flessibilità" non mi piace.

Perché?

Va benissimo chiamare le cose con un nome un po' più appetibile alle orecchie dei cittadini. Però gli italiani dovrebbero avere molto chiaro in mente che questa flessibilità è un debito lasciato ai nostri figli ai nostri nipoti a noi stessi, domani. Usiamo pure i termini meno sgradevoli e meno sgraditi ma questi miliardi “concessi” saranno solo maggiore disavanzo. E il debito va pagato prima o poi. Anche perché le privatizzazioni previste nella scorsa legge di bilancio che avrebbero dovuto portare più gettito non sono state realizzate. Senza contare che questa “flessibilità” era già stata prevista per evitare l’aumento dell’Iva.