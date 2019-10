Per il 70esimo anniversario della Repubblica Xi Jinping fa sfilare i missili. Ma si dimentica dei poeti cinesi

Per festeggiare le sorti progressive dei 70 anni della Repubblica Popolare Cinese, eletta da Mao il primo ottobre 1949, Xi Jinping ha fatto sfilare i missili. È banale fino al grottesco il modo in cui i governi ostentano se stessi: muscoli di metallo, falangi armate, l’etica dell’impaurire il prossimo. Eppure: una civiltà non è fatta da armi potenti ma da grandi individualità.

In questi giorni leggo il Daodejing, il testo classico del taoismo. Trasuda bellezza, ci sono indicazioni interessanti. Qui, ad esempio:

se governa il saggio

fa il cuore cavo

il ventre pieno

inaridisce l’ambizione

fortifica il corpo

il popolo sia vuoto

ignorante in desiderio e sapienza

chi sa non osi l’azione

si ostina al non agire

nulla è in disordine

