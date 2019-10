«Se la politica non trova una soluzione per salvare il Grana Padano, protesteremo davanti alle basi americane»

Oltre 4000 stalle a rischio. Danni per 270 milioni di euro. Sono questi i danni possibili per il Grana Padano nel caso in cui venissero confermati i dazi statunitensi. Il caso illustra bene cosa potrebbero significare le sanzioni su uno dei prodotti-simbolo del made in Italy. Il Wto, l’Organizzazione Mondiale del Commercio, ha appena dato il via libera a Donald Trump per i suoi dazi verso i prodotti europei per un totale di 7,5 miliardi di dollari. Motivo del contendere? La diatriba tra Airbus e Boeing. Una faccenda estranea all’Italia ma che rischia di toccare da vicino il suo settore agroalimentare. Con danni inquantificabili.

«Siamo sul piede di guerra!». Il grido di Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano è lo stesso di tanti produttori, caseari e non, che rischiano di essere danneggiati da questa folle guerra commerciale. Stavolta la loro voce si sentirà forte e chiara. «Se i dazi dovessero essere confermati siamo pronti a raggiungere le basi americane in Italia e a protestare davanti ai loro cancelli. Una manifestazione pacifica e corale, fatta con tutti gli altri produttori della filiera lattiero-casearia che rischiano di rimetterci da questa guerra. Le prime basi che raggiungeremmo sarebbero quelle di Brescia e Montichiari, che sono nelle terre del Grana, e poi quelle di Vicenza e Longare. Basi presenti da oltre 70 anni sul nostro territorio e che noi ospitiamo con gioia, così come i soldati e i funzionari presenti. È tempo però che anche gli americani dimostrino la loro solidarietà!».