Alta velocità e metropolitane per salvare il Pianeta, dice Legambiente

Un’altra questione cruciale risiede nella valorizzazione del ferro già presente. Non si tratta di arrendersi alle spinte sovversive dei No-tav o rassegnarsi alla dittatura della ricchezza archeologica nostrana, pronta a emergere ad ogni colpo di badile, all'occasione trattenuto dalla Sovrintendenza ai beni culturali. L’obbiettivo sarà aumentare la frequenza di arrivi e partenze grazie a una nuove flotta di treni, senza rinunciare a trasformare le stazioni in punti di riferimento per l’erogazione di servizi essenziali, considerati i 18 minuti di permanenza media per ogni viaggiatore. La futura crescita di passeggeri sarà un'occasione per trasformare le fermate in veri e propri punti di aggregazione e non solo in luoghi passaggio.

Se il traporto commerciale su rotaia ha nel proprio Dna la mobilità sostenibile, bisogna però contabilizzare anche l’impatto della costruzione di una nuova struttura ferroviaria nell’ambiente che la circonda. Le nuove linee del metro a Milano saranno ecosostenibili solo una volta terminate, ma durante gli svariati e incalcolabili anni di lavori, le deviazioni causano e causeranno ingorghi e quindi un aumento evidente delle emissioni dei veicoli a motore. Dunque ai nuovi investimenti nel trasporto su ferro andrebbero affiancati progetti che tengano conto della massiccia presenza degli spostamenti su gomma, deprecabili per la loro scarsa ecocompatibilità, ma la cui esistenza rimane comunque impossibile da ignorare.