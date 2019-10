Il governo Pd-Cinquestelle è ostaggio del cuore immacolato di Salvini

L'Iva doveva essere rimodulata, invece non si tocca. L'idea dello ius culturae è riaffiorata nel dibattito pubblico, e subito è stata accantonata. La revisione dei decreti sicurezza è prontamente scomparsa dall'agenda politica. Sono le tre marce indietro più notevoli compiute dalla nuova maggioranza di governo. Tutt'e tre accomunate da un unico motore immobile: il terrore di regalare a Matteo Salvini un'arma da puntare contro il governo.

Per non scoprire il fianco agli attacchi scomposti della destra sovranista, i partiti della maggioranza sono tornati sui propri passi. Senza però evitare gli attacchi degli avversari. I quali, incuranti dei loro tentennamenti, si sono portati avanti con il lavoro, scatenando preventivamente una guerra alle intenzioni, con gli stessi slogan che avrebbero urlato se i provvedimenti fossero stati approvati. "Ci mettono le mani in tasca". "Minano l'italianità". "Riaprono i porti".

Così, sebbene rispedito formalmente all'opposizione, Matteo Salvini continua a governare l'Italia, condizionandone le priorità. Il capo della Lega è rimasto nella plancia di comando del Paese, sotto forma di fantasma che agita il sonno di chi l'ha spinto ai margini del Palazzo. È nella testa di Matteo Renzi, il protagonista dello scacco matto che l'ha messo all'angolo. Tanto è vero che alla telefonata del presidente del consiglio Conte che, domenica, gli chiedeva conto di quale diavolo fosse il problema sull'Iva, egli ha risposto: «Io un regalo a Salvini non lo faccio, Giuseppe: l'Iva non si tocca».

È nella testa di Luigi Di Maio, allineato con Renzi sull'idea di dare alla manovra il titolo: «Noi le tasse non le alziamo». Nonostante che l'idea di rimodulare l'aliquota su alcuni beni non sia estranea alla cultura del Movimento. Come ha detto ieri a La Stampa Laura Castelli, spiegando che non è «ragionevole che sulle patatine fritte ci sia l'imposta al 4%» e ricordando che nei mesi scorsi il Movimento ha «tentato senza successo di abbassare imposta sugli assorbenti femminili». Niente da fare. I vertici del Movimento 5 stelle l'hanno subito costretta alla precisazione. «L'Iva non sia aumenta» ha scritto in una nota dettata dai vertici del Movimento e da un sentimento che orienta le loro mosse: il timore che Salvini li possa sbranare.