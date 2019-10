Roma è un disastro, ma non ingovernabile: i partiti scelgano i candidati in grado di salvarla

Ma di Roma, carissimi, che cosa ne vogliamo fare? Per la quinta volta in tre anni è saltato il Consiglio di Ama, la municipalizzata dei rifiuti: tutti dimissionari in polemica con la sindaca Virginia Raggi e con le diatribe interne che impediscono dal 2017 di approvare i bilanci. Nelle stesse ore è stata cancellata con un tratto di penna Roma Metropolitane, la società del Comune responsabile del faraonico progetto della Linea C, in costruzione dal lontano 2005: fallita, morta, kaput, coi dipendenti fuori a menarsi con la polizia (e il povero Piero Fassino travolto e portato via in ambulanza).

Ad Ama è arrivato un fedelissimo M5S, Stefano Zaghis, competenze nel settore pari a zero. A Roma Metro ci penserà il tribunale, è sepolta dai debiti, vedremo. E tuttavia sembra incredibile che la politica - tutta, maggioranza, opposizione e chi sta a metà - non senta l’esigenza di dire: beh, è ora di metterci le mani, non possiamo fregarcene della Capitale d’Italia, della più grande metropoli del Paese, trattarla come se fosse Frascati o Buccinasco.

Dateci un nome, dateci un progetto, dateci una voce alla quale associare una possibile speranza. Roma è stata il trampolino di lancio di grandi leadership nazionali, il punto di partenza o di ri-partenza di figure che hanno marcato la politica italiana. Francesco Rutelli era il coordinatore di un partitino verde del 3 per cento: la scalata al Campidoglio lo trasformò in star di prima grandezza. Walter Veltroni recuperò grazie a Roma una carriera che sembrava sepolta dal disastro delle elezioni 2001, col “suo” Pd precipitato al 16,6 per cento rispetto al 21 per cento raccolto cinque anni prima dal Pds. Gianfranco Fini era un impresentabile, rinchiuso nel ghetto minoritario delle destre post-fasciste: la corsa a sindaco gli aprì un’autostrada e pure i cancelli di Villa San Martino. Nessuno che voglia riflettere su queste esperienze, mettersi in gioco, candidarsi fin d’ora a rappresentare il dopo-Raggi, giocarsi qui la sfida per diventare “qualcuno”?