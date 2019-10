La lezione di Martone: non saranno gli “eroi” a difendere i deboli

Ripiana i casi. Risolve le controversie. Decide, in maniera inappellabile, le punizioni e i meriti. Lui è ’o Sindaco, alias Antonio Barracano, cioè l’ autorità induscussa «per gli ignoranti»: vive tra Napoli e la sua tenuta sotto al Vesuvio (comprata a poco, perché «chi mai vorrebbe vivere qui?») proviene da una umile famiglia del rione Sanità. Non è la legge, non si contrappone alla legge (perché quella, dice lui, «è fatta bene: sono gli uomini che si mangiano»), ma emana e gestisce il suo potere personale. Chi non ha «santi in paradiso» va da lui per risolvere questioni, ottenere protezioni, soddisfazioni, consigli. E lui, sentite entrambe le campane («soltanto per i morti ne suona una sola») compone e dispone.

Così il protagonista de Il Sindaco del Rione Sanità, film del 2019 di Mario Martone (vincitore del Leoncino d’Oro a Venezia) tratto dall’omonima commedia di Eduardo De Filippo scritta nel 1960, risolve «i fatti». Prima due amici che si sparano, poi un usuraio che costringe alla fame un padre di famiglia. Infine il «fatto» più spinoso: il figlio umiliato che vuole uccidere il padre, Arturo Santaniello, che lo ha cacciato di casa. ’O Sindaco, colpito dalla rabbia del giovane, rivede se stesso. E decide di aiutarlo cercando una soluzione.

La troverà? A modo suo, sì. Ma è proprio qui – nel finale, come si dirà – che il film si distacca dalla commedia, e che le differenze volute da Martone, poche ma importanti, finiscono per condurre su strade ben lontane rispetto a quelle di De Filippo.

Prima di tutto, il suo Antonio Barracano non è un anziano boss del quartiere immaginato nella versione teatrale, ma il giovane (40 anni) Francesco Di Leva. Un fisico scattante, con movenze decise e potenti. È un tributo alla realtà dei tempi: oggi nella malavita si diventa capi molto presto e spesso non si arriva oltre ai 40 anni. La figura romantica del boss che dispensa saggezza scompare – e Barracano entra in scena, rabbioso e assonato, con il cappuccio di Liberato.