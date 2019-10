Il segreto per salvare il pianeta è più crescita e più globalizzazione

«L'ambientalismo senza lotta al capitalismo si chiama giardinaggio». Questa versione della famosa frase di Chico Mendes è stata una dei protagonisti, assieme a simpatici meme e giochi di parole, del Fridays for Future per l’ambiente.

Nessuna meraviglia. Soprattutto in Italia l’ambientalismo ha sempre incrociato le proprie strade con l’anticapitalismo, con il movimentismo a favore di modelli di sviluppo alternativi, con tutta quella galassia che va dal mondo no Tav e simili agli autonomi, a parte dei centri sociali, ai fautori della decrescita felice, all’intellighenzia che si batte contro la globalizzazione, o contro per esempio l’utilizzo del PIL per misurare la crescita o lo sviluppo economico. Il problema è che la realtà ci dice che invece sono i Paesi più avanzati, o meglio quelli con maggiore PIL pro-capite, i responsabili delle minori emissioni per ogni euro di valore aggiunto. La scienza ci dice che la responsabilità del riscaldamento globale risiede soprattutto, per il 63%, nelle emissioni di CO2. Vi sono poi anche quelle di ossidi di azoto, che incidono per il 6%, e di metano, per il 19%. Questi ultimi gas anzi pare inglobino più calore della stessa Co2. Gli ossidi di azoto, zolfo, ammoniaca, ecc, poi sono tra le componenti principali del Pm10, protagonista dei nostri inverni e non solo, responsabili secondo gli scienziati di migliaia di morti ogni anno.

È vero, gli stessi scienziati ci dicono che una parte molto grande delle emissioni, soprattutto di CO2 viene dai riscaldamenti di appartamenti e uffici e dagli allevamenti intensivi.Tuttavia, è improbabile che chi collega riscaldamento globale e capitalismo pensi ai termosifoni come simbolo di quest’ultimo. È l’attività industriale, specie quella delle multinazionali, l’obiettivo. Eppure, proprio analizzando i grammi di emissione per euro di valore aggiunto prodotto mettono in fondo i Paesi più ricchi in Europa. Con differenze non da poco.Riguardo la CO2 sotto la media UE vi sono Germania, Svezia, Finlandia, Danimarca, Irlanda. E per fortuna anche l’Italia, con 334 grammi per euro. I più inquinanti sono Cipro, e poi Bulgaria, Slovenia, Estonia, Grecia, Polonia, Lituania. Dove si va oltre i 700 grammi per euro, più di tre volte di quanto emettano le industrie tedesche, sempre per euro prodotto. Un panorama non molto differente è quello che si scorge con l’ossido di azoto, che in Germania viene emesso a ritmi di 2,36 grammi per euro di valore aggiunto, mentre in Lituania di 33,04 e in Slovacchia di 29,16.Per quanto riguarda il metano l’Italia è nel novero dei Paesi più inquinanti, con 7,21 grammi per euro contro una media UE di 4,46, ma dietro a Portogallo (dove si arriva a 65,18), Lettonia, Cipro, Romania, Slovacchia, Spagna. Mentre in Germania si scende a 1,63 grammi per euro, in Svezia a 0,77. Torniamo tra i più virtuosi per quanto riguarda il PM10, assieme a Germania, Irlanda, Danimarca, Repubblica Ceca, e altri, che hanno concentrazioni per euro di valore aggiunto inferiori alla media. E a maggior ragione decine di volte inferiori a quelle di Slovacchia, Portogallo, Lettonia, Estonia.