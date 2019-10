Tagliare il cuneo fiscale, diminuire il debito, riattivare i cantieri. La ricetta di Bonomi per l’Italia

Nel discorso alla Scala in presenza del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio, Carlo Bonomi ha parlato da presidente di Assolombarda ma per molti dei presenti anche da prossimo candidato alla presidenza di Confindustria. La sua relazione è consistita in una doppia analisi, una sulla continuità e una sulla discontinuità. La continuità è stata solo accennata, ma è restata sempre sullo sfondo, ed è la stagnazione dell'economia italiana che si trascina da almeno due decenni. La discontinuità è, come facile immaginare, il governo in carica che ha sostituito quello precedente, cui si chiede una politica economica decisamente diversa.

Secondo Bonomi, la discontinuità italiana si inserisce in un mondo che mostra un andamento diverso – ecco un'altra discontinuità - della politica in Europa, almeno in quella continentale, laddove sono state fermate, proprio come avvenuto nel Bel Paese, le forze dette sovraniste. L'aver fermato le nostre forze sovraniste è stato, secondo Bonomi, un bene, perché così si è chiarito con quale schieramento stiamo: quello che ci vede nel campo occidentale in generale e nella condivisione dell'euro in particolare.