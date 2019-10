Francesco Rutelli: «La cultura può battere il populismo e rendere di nuovo grande l'Italia»

Quali sono i pericoli che minacciano questo strumento?

La democrazia digitale è quella che ha cambiato tutto, in particolare da quando il web è divenuto così pervasivo e decisivo per la formazione di opinioni. E in parte anche per la loro manipolazione. L'accessibilità dei governi a manipolazioni attraverso il web delle opinioni, delle decisioni e dei processi elettorali è indiscutibilmente aperta. La grande finestra di opportunità della democrazia digitale ha aperto anche le porte perverse della manipolazione digitale contro la democrazia.

Questi termini come sono reclinabili nella realtà?

Ogni paese usa questi concetti, in particolare la diplomazia culturale e il soft power, per affermare i propri interessi. È evidente che una cosa sono gli interessi commerciali, economici, energetici o geo politici, ma questi aspetti diventano fondamentale per accattivarsi simpatie o esercitare potere sull’arena internazionale. Oggi nell'universo digitale tutto è integrato: le politiche dei governi, delle grandi imprese, delle organizzazioni internazionali e di ciascun cittadino. Sono in un'unica piattaforma globale in cui torna tra l'altro alla ribalta, molto di più che in passato, il nazionalismo rispetto ad una visione universalistica tipica della cultura delle Nazioni Unite.

È quindi un’arma di contrasto all’ascesa dei populismi…

Diciamo che è una risposta. Negli anni '90 e primi 2000 si pensava che la storia fosse finita e che ci fosse spazio solo per le democrazie liberali occidentali e che tutti gli altri paesi del mondo dovessero soltanto adeguarsi. Poi la crisi economica del 2008, la nascita e la crescita di nuovi soggetti del multipolarismo, come la Cina l'India e altri paesi del mondo. E infine la crisi della globalizzazione, intesa come strumento di potere, ha fatto nascere una risposta di tipo molto più nazionalistico. Il messaggio culturale è un messaggio di innalzare barriere, di non condividere la “galoppata” universalistica, globalizzata. I temi che prima citavo, quindi, quelli che erano strumenti delle politiche nazionali e governative, possono diventare a mio avviso piazze di dialogo, del confronto e della costruzione di soluzioni condivise per la promozione della cultura e la creazione di lavoro, di rispetto delle diversità.