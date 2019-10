A Milano arrivano gli scienziati che porteranno la medicina nel futuro

Un centro di ricerca in una grande città italiana. Di più, un hub internazionale di innovazione medica. Ma anche una città della scienza, in grado di portare la medicina verso il futuro e di rivoluzionare il sistema sanitario nazionale. Così il nascente Human Technopole, l’Istituto di scienze per la vita, sito a Milano nell’ex area Expo, si muove verso l’avvio delle sue attività. E ora può contare sulla guida di sette scienziati di fama internazionale per sostenerne i progetti chiave.

Nato sulle ceneri dell’area Expo a Rho, Human Technopole è stato avviato ufficialmente a novembre 2015 dall’Istituto Italiano di Tecnologia in cooperazione con le istituzioni, ed è il primo insediamento di quello che diventerà il futuro Parco della Scienza e Milano Innovation District (MIND). Con 30mila chilometri quadrati per quattro edifici e sette centri di ricerca, il centro punta a diventare un polo nazionale ed internazionale che metterà in collegamento università, istituti di ricerca e ospedali per portare l’innovazione nel campo medico, in particolare sviluppando approcci per contrastare il cancro e le malattie neurodegenerative attraverso la genomica, l’analisi di grandi dati, la diagnostica innovativa e l’elaborazione di nuove terapie.

«La nostra sfida e trait d’union è il passo avanti verso la medicina personalizzata», racconta a Linkiesta Marco Simoni, presidente della Fondazione Human Technopole. «Oggi abbiamo un farmaco standard per ciascuna malattia, ma la conoscenza sempre più approfondita dei nostri impianti genetici ci consentirà nel prossimo futuro di avere cure e di fare prevenzione in maniera sempre più personalizzata, accessibile da tutti e ovunque. Lavoriamo per scoprire i modi in cui si possono fare trattamenti ad hoc per tumori o malattie degenerative, potremo persino sequenziare il Dna di un paziente che sta in un’altra città. Stiamo costruendo un luogo abbastanza grande da essere al servizio della ricerca a livello nazionale, facendo in modo che non sia appannaggio di pochi, ma per tutti».

La mission “Migliorare la qualità della vita attraverso un approccio globale a salute e invecchiamento” si sostanzia così in sette centri nei campi della genomica, della biologia computazionale, della neurogenomica e della biologia strutturale. Le strutture saranno pienamente operative a partire dal 2023, con un totale di 1500 persone impiegate, ma già oggi l’iconico Palazzo Italia ha iniziato ad ospitare i vertici di Human Technopole e gli amministrativi, che presto saranno seguiti da 150 data scientist. «Nasciamo anche per dare una caratteristica a quest’area, Palazzo Italia è stato restaurato completamente per ospitare i nostri laboratori», prosegue il presidente della Fondazione. «Nel giro di cinque anni abbiamo costruito gli edifici, fatto l’Expo, stabilito come reinventare il sito e restaurato completamente gli interni. Sono tempistiche record che sfidano le migliori eccellenze internazionali».