L’Italia ha dimenticato i giovani. Ecco perché serve tornare a investire nell’istruzione

La professione dell’insegnante è mal retribuita e il 59% dei docenti ha almeno 50 anni, a detrimento dei giovani che non riescono a farsi spazio. Nei prossimi 10 anni ci sarà un milione di studenti in meno. Le rette sono tra le più alte e il numero dei laureati nella fascia d’età 19-64 anni non supera il 19%, mentre la media Ocse si attesta su un lontano 37%. Non solo: l’università non riesce sempre a garantire un’occupazione e, anche quando lo fa, non garantisce uno stipendio più alto. Siamo anche tra i paesi con il numero più alto di Neet, ragazzi che non studiano, non lavorano e non fanno percorsi di formazione. Mutuando il Talmud, Jung diceva che noi non vediamo le cose come sono ma vediamo le cose come siamo. La creatività e la capacità di astrarre sono le caratteristiche che rendono l’uomo diverso dalle altre specie che abitano questo pianeta, nonché unico per la sua capacità di plasmare il mondo in cui viviamo. Ciò può avvenire migliorandolo o peggiorandolo, oppure perfino distruggendolo. Sappiamo, per esempio che con le guerre plasmiamo distruggendo e non costruendo. Cosa ci induce a combattere? Il principio “mors tua, vita mea”. Un principio che oggi regna in tutti i settori, dallo sport alla politica, dalle relazioni sociali a quelle di business, in ufficio, al semaforo, in famiglia, nelle assemblee condominiali, allo stadio e sui social. Eppure, la storia ci dice che la nostra risorsa principale siamo noi, gli esseri umani. Noi siamo stati capaci nel corso dei millenni di usare la nostra creatività per realizzare il nostro progresso, aumentando e diversificando le risorse, migliorando le nostre condizioni di vita, anche nei paesi più poveri, dove oggi per esempio non si verificano più le grandi carestie che ancora pochi decenni orsono annientavano intere popolazioni. A parte quelle determinate da precise scelte politiche. Questo miglioramento è stato possibile grazie allo sviluppo.