L’Italia ha presentato un’obbligazione da 3 miliardi di dollari

Il governo italiano sarebbe pronto a emettere il primo titolo di Stato in valuta Usa dal 2010. La prova sarebbe l'aver depositato presso la Sec, l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori americana, una richiesta per un’emissione in dollari da 3 miliardi in due tranche. La notizia finora ripresa solo da Reuters, è stata diffusa dal servizio di Refinitiv, Ifr, fornitore globale di dati e infrastrutture sui mercati finanziari.

Nel sito della Sec appare la richiesta fatta il 4 ottobre alle ore alle ore 12.52.39 secondi dal governo italiano. Tra i sette documenti depositati c'è il testo della richiesta presentata dall'ambasciatore italiano negli Stati Uniti d'America Armando Varricchio, fatta al costo di $389,400 dollari. Nel documento che fornisce un prospetto di informazioni di base sulle condizioni economiche dell'Italia si richiede che le copie degli avvisi e delle comunicazioni della Commissione per i titoli e gli scambi siano inviate a Lorenzo Corte, esperto di fusioni e acquisizioni transnazionali tra cui transazioni di private equity e joint venture. Tra i firmatari c'è anche Davide Iacovoni, dirigente della direzione II del ministero del Tesoro e Stefano Cappiello, direttore generale directorate Legal Affairs – Banking & Financial Services del Ministero dell'Economia.

Secondo Reuters, il Tesoro non è stato disponibile per un commento.