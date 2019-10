C’è nulla tra noi, ed è questa l’unica vera forma di amore eterno

Ecco, detta così la cosa è chiara solo per noi due. Sarebbe chiarissima se fosse un racconto. Ma il racconto non è ancora leggibile, non ancora sulla pagina. Solo tu stai leggendo queste righe mentre le scrivo, dài un colpo di gomito al mio gomoto (volevo scrivere gomito ma il tuo colpo ha spostato il mio braccio, e la i sulla o) e dici “t’immagini?”, un dito tra i denti e nel sorriso.

Un racconto, ecco, sì, perché un racconto, se riesce, non è di questa terra.

(estratto da ‘Racconto’ di Pasquale Panella)