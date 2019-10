Mentre gli altri fanno i fuochi d’artificio, il Pd dice al paese di andare a letto presto

Fate questo esperimento. Prendete i titoli delle agenzie e delle interviste di ministri e dirigenti del Partito democratico – a cominciare dal segretario, naturalmente – e confrontateli con quelli degli altri partiti. Da un lato (gli altri) si parla di salario minimo (Di Maio), Iva (Renzi), ticket sanitari (Speranza), flat tax (Salvini). Dall’altro, il catalogo è il seguente. «L’appello di Nicola Zingaretti: basta litigi» (primo risultato che esce, alle ore 14 di giovedì 2 ottobre, digitando su google il nome del leader del Pd); «Libereremo risorse dal 2020, subito dopo la manovra parte la spending review» (Roberto Gualtieri, intervista al Corriere della Sera); «L’Europa non è un bancomat» (Enzo Amendola, intervista al Foglio). E questo solo nella giornata di ieri.

Dopo la breve ma intensa parentesi renziana — caratterizzata dall'eccesso opposto — il Pd sembra essere rapidamente rifluito sulle sue posizioni tradizionali, ben riassunte nel tragico slogan del centrosinistra prodiano: «La serietà al governo». In breve, il partito della responsabilità e della stabilità, del più scrupoloso rispetto dei vincoli di bilancio e delle compatibilità internazionali. Posizioni tradizionali perché iscritte nel suo codice genetico, radicate nell'esperienza di governo e nella cultura politica dei suoi gruppi dirigenti prima ancora che il Pd nascesse, sin dai primissimi passi del centrosinistra negli anni novanta. Non per niente, quando voleva caricare la folla dal palco di una festa dell'Unità con l'orgogliosa rivendicazione dei risultati ottenuti, il fior fiore della classe dirigente dei governi dell'Ulivo e dell'Unione, al primo punto dell'elenco metteva sempre l'avanzo primario, come non avrebbe fatto nemmeno il più arcigno dei conservatori tedeschi a un congresso della Cdu. Un cavallo di battaglia ripetuto fino allo sfinimento, ancora per tutto il 2013, prima che la stagione renziana spingesse molti a riscoprire una radicalità ideologica che appare del resto già ampiamente rientrata.

Dall'autoimmolazione dei democratici bersaniani nel sostegno al governo Monti fino alla fine della legislatura, sempre in nome della responsabilità e dello spirito di sacrificio («Non voglio governare sulle macerie») alla lenta agonia del governo Gentiloni (apprezzatissimo dagli editorialisti, un po' meno dagli elettori), il Pd è diventato il partito che dice al paese di mangiare le verdure e andare a letto presto. Con un di più di retorica, spesso stucchevole, sulla dura necessità di andare al governo per la salvezza del paese. Una retorica tanto più irritante perché impiegata nel giustificare prima le larghe intese con la destra, per fare argine al populismo, e poi l'alleanza con i populisti, per fare argine alla destra.