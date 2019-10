La battaglia sui crocifissi è tempo sprecato, la rivoluzione sarebbe l’Erasmus per tutti

È inutile far finta di nulla: il futuro di tanti giovani italiani passa dall’estero. Lo dimostra il successo costante del programma Erasmus, che da oltre 30 anni ha portato oltre 9 milioni di cittadini europei, di cui 550 mila italiani, di studiare o lavorare in un paese diverso dal proprio. Lo dimostrano i numeri in costante crescita di Intercultura. Conoscere altre culture e altri ambienti non può che aiutare gli studenti liceali e universitari, aprendo loro la mente e dando loro la possibilità di diventare pienamente consapevoli del mondo intorno a loro. Per questo andrebbe riproposta l’idea dell’Erasmus obbligatorio, di cui già in passato si erano fatti promotori l’ex ministra dell’Istruzione Stefania Giannini e l’ex premier Enrico Letta. Ancora oggi i programmi per la mobilità sono sconosciuti a un buon numero di studenti: farli conoscere e dare la possibilità a tutti di parteciparvi, incrementando magari le borse di studio, sarebbe un primo passo di civiltà, sia per l’Italia sia per l’Europa. Il crescente numero di ragazzi che ogni anno decide di partire fa capire come la loro volontà vada verso quella direzione, che piaccia o no a genitori e docenti.

Per una simile battaglia sarebbe importante l’appoggio del neo ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti. L’assenza o la presenza dei crocifissi non hanno la forza di cambiare la scuola come un Erasmus obbligatorio per tutti. Conoscere un’altra cultura, un’altra lingua e altre persone avrebbe un valore straoridnario nella formazione degli studenti. In un Paese poi che ha ancora un tasso di disoccupazione giovanile tra i più alti d’Europa il periodo di formazione all’estero aiuterebbe non poco i ragazzi nella ricerca di un’occupazione. Lasciamo perdere chi racconta che progetti come Erasmus e Intercultura servano solo a sradicare i giovani e a far perdere loro ogni genere di appartenenza. È giunto il momento di cogliere quest'occasione: promuovere un Erasmus obbligatorio darebbe la possibilità ai ragazzi di conoscere il mondo e tornare in Italia ancora più pronti e formati alle sfide del domani. Sarebbe una vera rivoluzione.