Ecco perché conviene aprire un fondo di risparmio per gli imprevisti

Cicala o formica? Non c’è dubbio che l’Italia sia un popolo di formiche. La propensione delle famiglie a lasciare i propri guadagni sul conto corrente, agevolata da tassi quasi nulli, si rafforza di anno in anno. A partire dal 2008, quando la tempesta economico-finanziaria ha attraversato l’Oceano Atlantico colpendo il nostro Paese e l’Europa. Secondo gli ultimi dati diffusi da Bankitalia, solo nel 2018, di oltre 4 miliardi di ricchezza finanziaria, circa un miliardo si è trasformato in risparmio. La paura di perdere il lavoro o di un aumento delle tasse sono le ragioni che spingono le famiglie a mettere da parte il denaro. E nel 2019, la quota di reddito risparmiata dagli italiani ha toccato il suo massimo storico. Investire quanto è stato risparmiato in modo intelligente è però possibile.

