Alitalia e Autostrade, necessità e dramma di due destini incrociati

L’ultima puntata della stanca telenovela Alitalia ha già un titolo: il ricatto. Non crudele e sfacciato, ma circostanziale e di natura opportunistica. Atlantia ha annunciato che è pronta a sfilarsi dal salvataggio di Alitalia in mancanza di un piano serio per il rilancio e, con maggior risonanza, in caso di una revoca o di un eventuale non rinnovo della concessione per Autostrade da parte del governo.

La holding del gruppo Benetton, che possiede oltre l’88 del capitale sociale di Autostrade per l’Italia, ha riaperto quindi le trattative, rimettendo sul piatto il suo 35% del capitale della Newco. Un colpo di scena insperato, sintomo però di una celere ripresa da quello stato shock, dovuto all’inchiesta sul Ponte Morandi, accusato proprio da Luciano Benetton meno di un mese fa.

L’ennesima scossa di turbolenze per la compagnia aerea di bandiera, questa volta, rischia di far saltare l’intero banco. La data per la scadenza delle offerte avrà termine il 15 ottobre, con gli americani di Delta non disposti ad aumentare la propria partecipazione oltre il 12%, facendo così ricadere la scelta sull'ultimo candidato rimasto, ovvero Lufthansa. Il progetto della compagnia tedesca mette in primo piano lo sviluppo solo della parte aerea e non di quella di terra, inserendo nella proposta troppi tagli ed esuberi di fatto giudicati insostenibili dal governo precedente e con molte probabilità anche da quello attuale.