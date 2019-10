Vorrei essere un disco di Battisti

Non è vero che il cielo è sempre più blu. Mi dispiace per Rino Gateano e i rinogaetanisti e i calabresi, e gli antagonisti di sinistra - adesso neo socialisti millennial - che alle manifestazioni, dopo “Bella Ciao”, cantano “Il cielo è sempre più blu”. Poveri illusi. Del cielo è vero soltanto che è aperto, che rima con deserto, la qual cosa significa che l'unico fatto certo che sappiamo, del cielo, è che può portarti molto in alto e, improvvisamente, sprofondarti giù, in un posto di merda, tutto sabbia, e solitudine, e sete, e caldo, e cammelli. Sul punto, è chiarissimo Lucio Battisti in “Io vorrei non vorrei ma se vuoi”, che è tra le prime canzoni che abbiamo ascoltato, tutti, andando a lavoro, o tornandoci, o svignandocela chissà dove e chissà con chi, quando la sua discografia (esclusa quella con Panella) è finalmente arrivata in streaming. È una settimana che non ce ne stacchiamo, e le discese ardite e le risalite ci sembra proprio che siano la sola condizione possibile della vita, un altro mese di ascolto in cuffia sul tram e la smetteremo di pretendere che la vita sia un sentiero dritto e penseremo che l'instabilità e l'incertezza non sono così male, o se anche sono male, gli antidoti sono parecchio peggiori, e comunque non funzionano. Va bene, ormai abbiamo trent'anni (quaranta?), per la vita spericolata siamo anziani, ma le discese ardite e le risalite ce le possiamo ancora permettere, no?

Quand'è stata, l'ultima volta che avevamo ascoltato una canzone di Lucio Battisti per intero? A parte che in qualche pezzettino di Techetè, o in spiaggia, suonata da qualche immeritevole, o durante un karaoke a una festa di qualche amico molto notalgico e molto magro e molto provinciale. Prima non lo avevamo su Spotify, su YouTube, su AppleMusic e figurarsi se ci veniva in mente di prendere un cd (o un disco!) e metterlo su, almeno alla domenica, in fondo eravamo convinti che di Battisti fossimo saturi, dopotutto lo abbiamo sentito anche quando non lo ascoltavamo, da bambini, perché quando il sottofondo di tutte le case non era RaiNew24 ma un disco, un disco che metteva su sempre nostro padre, e che almeno due volte al giorno era un disco di Battisti, del Battisti con Mogol, a esser sinceri. E invece adesso lo abbiamo disponibile ovunque, sempre e sì che lo riascoltiamo, e cazzo se ci ha preso, tutti, e su tutto.