Khaltmaa Battulga, il Trump delle steppe che si ispira a Gengis Khan e a Vito Corleone per mantenersi equidistante da cinesi e russi

Ma non basta. Dopo qualche anno difficile, l’economia ha ripreso a crescere in maniera importante, 6.7% nel 2019 e si prevede 6.1% nel 2020. Percentuali però ben lontane da quel 17% fatto registrare nel 2011. Cosa è successo nel frattempo? «La corruzione penalizza la gestione delle risorse economiche e minerarie del paese. A vantaggio di pochi. E così l'economia mongola diventa ancora più indebitata», continua Cuscito. La posizione debitoria nei confronti di Russia e Cina negli ultimi anni è cresciuta sempre di più. E questo pare un controsenso se si pensa che la Mongolia è una terra ricchissima di giacimenti minerari. «Ferro, uranio e carbone, oro e altri minerali sono presenti in grande quantità nel territorio del Paese. E poi ci sono le terre rare, utili per la costruzione di elementi tecnologici», aggiunge l'analista di Limes , ma il problema è la gestione di queste risorse: «Infatti, il popolo chiede di nazionalizzare le compagnie, per evitare che finiscano in mani straniere. Ma queste sono anche aziende che inquinano tantissimo, per esempio le centrali a carbone». A gennaio in Mongolia il livello di polveri sottili PM 2.5 ha raggiunto i 3.320, cioè 133 volte in più rispetto ai limiti fissati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Roba da far impallidire Greta. Far crescere l’economia senza curare l’ambiente potrebbe essere un boomerang pericoloso.

In un simile quadro per, il presidente Battulga sarà difficile trovare un santo a cui votarsi. Anzi uno, c’è: Gengis Khan. Il grande eroe mongolo è l'idolo del presidente. Una statua del conquistatore, alta 30 metri, si trova nel parco giochi di Gesco a 50 km dalla capitale Ulan Bator, e a volerla fu proprio Battulga. Una venerazione particolare che ha una sua ragione. «Per Battulga, Gengis Khan è un po’ il passato ideale a cui fare riferimento per costruire un’identità nazionale mongola, indipendente dal passato cinese e sovietico. Un elemento nazionale utile per la coesione», conclude Cuscito. Un po’ Trump, un po’ Don Vito e un po’ Gengis Khan: per mantenersi equidistante da Mosca e Pechino a Battulga servirà ispirarsi a tutti e tre.