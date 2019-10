Cinque delle migliori pizzerie napoletane, secondo il Gambero Rosso

Presentata a settembre, la settima edizione della guida Pizzerie d’Italia 2020 di Gambero Rosso raccoglie oltre 650 esercizi, un’appendice con più di 50 indirizzi delle migliori pizzerie italiane nel mondo, 120 novità e 10 nuovi ingressi nella vetta della classifica per raccontare un comparto in continua crescita. La Campania è al vertice con 19 locali premiati. Non è una sorpresa. A maggior ragione se si pensa che l’arte dei pizzaioli napoletani, nel 2018, è stata formalmente riconosciuta dall’Unesco come un bene culturale da preservare e proteggere. Per la prima volta tra i tesori “Patrimonio dell’Umanità” rientra un mestiere legato a una delle più importanti produzioni alimentari. La pizza, insomma, come una delle più alte espressioni culturali del nostro Paese. Inevitabile parlarne. Questa volta ci concentriamo sulla capitale della pizza, Napoli. In passato su Linkiesta abbiamo già citato due tra le pizzerie più note d’Italia (Pepe in Grani a Caiazzo, in provincia di Caserta, e Sorbillo, nella sua “filiale” milanese battezzata Lievito Madre) nonché la pizzeria dei fratelli Salvo tra i ristoranti esordienti. Qui allarghiamo la lista ad altre cinque pregiate insegne napoletane che gli amanti della specialità non possono assolutamente perdere.