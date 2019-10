Il miglior editoriale contro il voto ai sedicenni è The Politician su Netflix

L’università, dicevo. Uno dei più recenti scandali americani è quello intorno ai soldi per entrare all’università. Alcuni genitori sono stati abbastanza allocchi da non finanziare un nuovo laboratorio di ricerca o nuove aule acciocché la prole sia ammessa alle università più prestigiose, come i ricchi han sempre fatto, ma da dare dei soldi a un tizio perché truccasse i voti ricevuti dai loro piccoli asini agli esami d’ammissione. Per questo grave caso d’appartenenza alla casta, Felicity Huffman (già casalinga disperata nella serie televisiva) sta per farsi quindici giorni di galera. Chissà le figlie che vergogna, chissà se somigliano più a Payton – il protagonista ambizioso della serie – o a Elliot, delegato a rappresentare realisticamente la più autoreferenziale delle età.

Quando è arrivato The Politician, scritto e girato prima dello scandalo, e con dentro una Gwyneth Paltrow madre premurosa che non capisce perché il figlio aspirante presidente, Payton, non si lasci comprare l’ammissione ad Harvard come i suoi fratelli, alla stampa americana non è parso vero. Si sono concentrati su quello; a ognuno i suoi riferimenti d’attualità: loro mica hanno il dibattito sul voto ai sedicenni, una categoria che non potrà bere alcolici per i successivi cinque anni. Però il sedicenne americano, quello che non può ordinare una vodka alla pesca, può guidare la macchina: se sai dare la precedenza su una rotonda, sei qualificato a scegliere chi ti governa? Ma, soprattutto, se ti danno il diritto di voto, riusciranno poi a farti uscire dal gabinetto per votare?

Ad accomunare i due paesi, c’è lo zelo dei candidati nel corteggiare i sedicenni. Se la sua avversaria promette un concerto di Drake alla festa di fine anno scolastico, Payton va da Elliot a chiedergli come può migliorare il suo futuro. Cessi separati che si chiudano a chiave senza che nessuno possa bussare e interromperti, è l’ovvia risposta; e prezzi calmierati per gli M&M’s nelle macchinette. Spoiler: alla fine Elliot non vota. Sua sorella Chippy sì, perché in ogni famiglia normale c’è un’adolescente politicamente impegnata. Chippy ha visto un documentario su Netflix ed è diventata vegana. Quindi sulla scheda ha scritto il nome di Daniel Andreas San Diego, che cominciò la sua militanza animalista producendo marshmallow vegani, è finito a mettere bombe, ed è attualmente ricercato dall’Fbi. La madre le fa notare che Daniel non studia nella sua scuola, perché a volte l’unico modo di sentirsi adulti è dire a un’adolescente che il suo beniamino non può essere eletto per un cavillo: il mondo degli adulti è crudele.