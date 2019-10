Chi sono i nuovi tredici cardinali di Papa Francesco, e perché li ha scelti

A completare il cerchio delle nuove designazioni, con le quali Francesco dà prova di considerare prioritario il ponte tra le religioni e l’aiuto ai migranti, l’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi. Una vita, la sua, spesa al servizio degli ultimi nelle periferie romane con la Comunità di Sant’Egidio e nel ruolo di negoziatore di pace per le aree più difficili del mondo come ad esempio il Mozambico.

Pronipote per parte di madre del card. Carlo Confalonieri (già segretario particolare di Pio XI) e laureato in Lettere e Filosofia, il 64enne Zuppi è stato nominato vescovo ausiliare di Roma da Benedetto XVI il 31 gennaio 2012 e promosso ad arcivescovo di Bologna da Francesco il 27 ottobre 2015.

A Bologna, Zuppi ha saputo coniugare le mansioni squisitamente pastorali e magisteriali di vescovo con l’interesse evangelico per le periferie esistenziali così care a Bergoglio e con un particolare interesse per i migranti. Cosa che l’ha fatto entrare spesso nel mirino dei salviniani duri e puri.

Particolarmente attento al mondo del lavoro, il presule si è fatto anche notare per le posizioni di accoglienza e dialogo con la collettività Lgbti, che proprio a Bologna ha, a livello associazionistico, una delle sue principali sedi storiche.

Sono ben note le parole che rivolse, il 16 giugno 2016, alla Fiom riunita a Bologna per il 115° anniversario del sindacato. «Il sindacato – ebbe a dire in quell’occasione – ha sempre avuto attenzione nel difendere quello che è di categoria, ma anche quello che non è immediatamente nella propria categoria, come la dignità dell’uomo, dei diritti della persona. La lotta contro l’omofobia e la lotta contro la violenza alle donne ci troveranno vicini. La lotta contro qualunque ingiustizia è nel profondo di chi ha a cuore il bene della propria categoria, ma anche il bene comune. Le conseguenze della crisi sono ancora pesanti c’è sofferenza e incertezza. E questo chiede di non rimandare, di saper affrontare cercando quello che è necessario, abbandonando certe modalità e cercandone di nuove per arrivare a uno sforzo di sintesi».

Zuppi ha inoltre prefato Un ponte da costruire: Una relazione tra Chiesa e persone Lgbti, edizione italiana di Building a bridge. How the Catholic Church and the Lgbt community can enter into a relationship of respect, compassion, and sensitivity, del gesuita e consultore del Dicastero vaticano per la Comunicazione James Martin, ricevuto in udienza privata da Francesco negli scorsi giorni.

Una nomina la sua che ha suscitato plauso da parte di personalità così diverse tra loro come l’ex senatrice Emma Fattorini, la scrittrice Michela Murgia e il direttore di Gaynews Franco Grillini.

Con un Sacro Collegio meno eurocentrico e sempre più universale da oggi cala considerevolmente il peso dei cardinali elettori creati da Giovanni Paolo II (14 ma entro il 15 ottobre scenderanno a 11 per il superamento dell’80° anno di età) e da Benedetto XVI (43). Portandoli a 67, superano infatti il 52% quelli di designazione bergogliana. Cosa che, come si vocifera nei corridoi vaticani, fa travasare di bile qualche “principe della Chiesa” di stretta fedeltà ratzingeriana, che è costretto a dover uscire dal perimetro della diocesi di Roma per indossare galero, cappa magna, chiroteche e calzari.