Il finanziamento pubblico dei partiti è utile e possibile, basta fare come la Germania

Sebbene siano sempre più vuote, le casse dei partiti continuano a ricevere denaro. Che però viene puntualmente assorbito dal centro politico a scapito delle periferie. «Su questo il caso italiano è un po’ un’anomalia rispetto al resto d’Europa», afferma il professor Mario Nicoletti dell’Università di Trento. Inutile nascondersi, le vere casse dei partiti sono le fondazioni. La "spazzacorrotti”, promossa dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, chiede di rendicontare le loro spese, ma tanti sono ancora i dubbi. «La legge voluta dal ministro Bonafede non chiarisce appieno come si vogliano accertare i collegamenti tra le fondazioni e i partiti», chiarisce l'avvocato della Camera dei deputati Gaetano Pelella.

Qual è stato il risultato provocato dall’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti? Vincenzo Smaldore di OpenPolis non ha dubbi: «Oggi i movimenti politici sono più scalabili e si dimostrano solo concentrati sull’acquisizione dei dati. Così succede che alla fine sono i think tank a svolgere attività politica al posto dei partiti». La crisi della rappresentanza politica, forse, si spiega anche per questo.

In Europa la storia è differente: qui sono previste diverse forme di finanziamento. «In Germania per esempio ci sono forme di finanziamento pubblico che sono pari a quelli privati. Questo incentiva i partiti a radicarsi sul territorio e a essere onesti, perché rendicontarne di meno vuol dire riceverne meno dallo Stato. In Olanda invece i movimenti politici ricevono finanziamenti proporzionalmente al numero di iscritti» osserva Nicoletti. Due idee potenzialmente esportabili, ovviamente prendendo le giuste contromisure. Come raccontato da Jacopo Leone e Martin Walecki dell’OSCE, «per lasciare spazio a partiti e associazioni basterebbe operare come già si fa nel resto d’Europa. Servono i giusti controlli, evitando di essere stringenti; regolamentazioni specifiche, anche per le associazioni; e infine un’istituzione libera e indipendente che possa controllare i finanziamenti». L’Italia al momento sembra essere distante da tutto questo. La contemporanea ipotesi di riforma del sistema elettorale disegna un momento politico che potrebbe anche essere favorevole a un ripensamento. L’idea tedesca di corrispondere denaro pubblico ai partiti valutando le donazioni ricevute dai privati potrebbe essere il giusto modo per rimettere la politica sul territorio anche in Italia. Forse vale la pena di provarci.