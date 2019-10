Non solo quello per la Pace, date a Greta Thunberg tutti i Nobel di quest’anno

Secondo gli scommettitori ci sono pochi dubbi: il Nobel per la Pace andrà a Greta Thunberg, la sedicenne svedese che ha sollevato l’ondata di manifestazioni per il clima nelle piazze di tutto il mondo. Il sito Oddscheck la dà 4 a 7: cioè mettere sette euro ne fa vincere quattro. Un risultato così scontato che scommettere su di lei non conviene nemmeno.

Del resto, se ne parla già da metà marzo, quando il fenomeno era ancora agli albori. E se si considera il trionfo che l’ha accompagnata nei mesi successivi – gira per mezza Europa, va a Strasburgo al Parlamento Europeo, viene ricevuta dal Papa in Vaticano, riparte in barca a vela in un viaggio a emissioni zero fino a New York in occasione del vertice sul clima e poi, laggiù, dal pulpito delle Nazioni Unite, lancia urbi et orbi il suo messaggio di accusa e di allarme – è difficile aspettarsi altro. Compiuta la sua missione salvifica, potrà tornare in Svezia (anche se il Nobel per la Pace viene asssegnato a Oslo), ricevere il premio e chiudere il cerchio.

Tutti d’accordo? No. Ad esempio Henrik Urdal, del Peace Research Insititute di Oslo solleva qualche obiezione: «È molto improbabile che vinca lei». Greta – sostiene – è troppo giovane e troppo poco qualificata.

Al suo posto potrebbe prevalere Abiy Ahmed, primo ministro etiope – grazie alla storica pace del 2018 con l’Eritrea, dato 4 a 1 dai bookmaker. Oppure Jacinda Arnern, primo ministro neozelandese – quotata 9 a 1 grazie alla sua pronta reazioe pacificatrice dopo l’attentato compiuto da suprematisti bianchi a Christchurch a marzo. Il vecchio Raoni Metuktire, vecchio capo indigeno brasiliano (anche lui attento ai cambiamenti climatici), è dato 10 a 1. Il presidente americano Donald Trump, che pure agognerebbe ricevere lo stesso riconoscimento assegnato al predecessore/rivale Barack Obama invece resterà a bocca asciutta. Ma le quote danno 13/10 per la rielezione alla Casa Bianca, per cui può consolarsi.