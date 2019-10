Volete leggere di religione? Dimenticate la Bibbia, ecco i tre libri da non perdere

I sommersi. Da noi il genere romanzo “papale” non funziona – probabilmente perché siamo un Paese di estetici bigotti, ci viene l’artrite al cospetto di romanzi articolati, architettati con genio. Esempio. Nel 1963 Giorgio Saviane, autore solido, problematico, del tutto dimenticato – eppure, da Eutanasia di un amore, nel 1978, Enrico Maria Salerno trasse un film con Ornella Muti, Monica Guerritore e Tony Musante – pubblica Il papa. Il romanzo è bello, intrigante – si parla di un don Claudio corroso da inquietudini che ascende al soglio di Pietro: pare il preludio del ciclo di Sorrentino, The New Pope – a tratti indimenticabile (“Ho paura di non credere, di credere troppo. Ho paura di essere un uomo piccolo per un piccolo”). Fu selezionato alla prima edizione del Campiello, nel 1963 – poi vinta da La tregua di Primo Levi – e tradotto in Inghilterra e in Spagna. Guaraldi lo ripresentò cinque anni fa, prima di rientrare tra le paludi dell’oblio. Poi c’è quell’altro. Premessa: leggere le ‘quarte’ dei libri è un esercizio istruttivo. Compiuto dopo aver fatto invecchiare il libro qualche decennio, ha effetti devastanti. Non si capisce se il vino sia diventato aceto o se ci abbiano rifilato una sola di scarpa per cotoletta. “In questo romanzo, la cui lavorazione l’ha impegnato per ben dieci anni, Burgess ha superato se stesso, dandoci un libro così ricco di eventi e personaggi memorabili da non aver l’eguale nel panorama dell’odierna letteratura inglese”.

Anno di grazia 1983, Rizzoli pubblica quella che è effettivamente l’opera più complessa di Burgess, Gli strumenti delle tenebre. Mai più vista in giro. Neppure il centenario dalla nascita l’ha fatta risorgere: per tutti Burgess è Arancia meccanica – meglio il film di Kubrick del libro di Anthony, comunque – e stop. Semplificazione tremenda e ingiusta, per uno scrittore poligrafo – 33 romanzi, tra cui: una riscrittura di 1984 di Orwell, diventato 1985; una biografia di Gesù di Nazareth, sulla scia del film scritto per Franco Zeffirelli; un bellissimo libro su John Keats, Abba Abba, e un altro, altrettanto bello, sulla vita di Christopher Marlowe, Un cadavere a Deptford – che fu anche compositore musicale. Ne Gli strumenti delle tenebre, libro che, parola dell’autore, “inizia verso il 1917 e termina nel 1971, racchiudendo quindi un’epoca in cui, pare evidente, il male si è manifestato nelle questioni umane in modo più spettacolare di quanto abbia mai fatto prima nella storia mondiale”, Burgess mette in scena il cinico Kenneth Marchal Toomey, pingue ottantenne, interrotto mentre si fa un ragazzino dall’Arcivescovo, incaricato di redigere l’agiografia del prossimo Papa. Nel romanzo, tradotto in italiano da Liana Macellari in Burgess, la moglie di Anthony, balugina fugacemente il Duce che “con cipiglio” firma i Patti Lateranensi e Roma, ora e sempre “la fogna della storia, una fogna a cielo aperto”. Incapace di accettare il progresso dell’idiozia (“disprezzo tutto ciò che è effimero ma imposto come qualcosa che ha un valore ultimo. I Beatles, ad esempio”), Burgess sapeva che “in quanto romanziere, appartengo al rango dei pericolosi”. Gliel’hanno fatta pagare.

Giorgio Saviane, Il papa, Rizzoli, 1963

Anthony Burgess, Gli strumenti delle tenebre, Rizzoli, 1983