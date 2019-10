Ecco come i Big Data hanno salvato il Big Mac

A marzo McDonald’s ha comprato, per 300 milioni di dollari, una start up impegnata nello sviluppo dell’Intelligenza artificiale. La più grande acquisizione dell'azienda in 20 anni. La catena di hamburger ha testato il software di machine learning in quattro ristoranti in Florida, dove gli schermi si aggiornavano automaticamente in base all'ora del giorno, alle condizioni meteorologiche e agli acquisti di tendenza in località simili.

Questa tecnologia è stata applicata a ottomila McDonald's, con l'esplicita intenzione di estenderla in tutti le sedi in America e Australia entro la fine dell'anno. L’esperimento ha dimostrato l'ambizione della dirigenza di allineare la catena con gli stessi algoritmi predittivi che alimentano gli acquisti impulsivi su Amazon o le preferenze di streaming su Netflix. Un algoritmo potrebbe proporci una bibita o panino in base alla presenza di una correlazione, rilevata dai software che analizzano i big data senza offrire nessuna spiegazione, tra l’oscillazione dei nostri gusti e quella delle stagioni.