Il taglio dei parlamentari fa felici gli dei del populismo. Ma renderà la politica peggiore

Chissà come apparirà la Montecitorio del futuro con 230 scranni vuoti, amputata di un terzo del suo corpaccione, senza i peones, i miracolati dell’elezione a sorpresa, le personalità “portate a Roma” per gratificare specifici bacini elettorali. Chissà se Camera e Senato ci appariranno più efficienti e attive quando a popolarle saranno solo i fedelissimi di partito e i cerchi magici dei capi, finalmente padroni dei dibattiti in Commissione e in Aula, senza la gran rottura di scatole dei voti disobbedienti degli indipendenti per carattere, di quelli che hanno una reputazione da difendere, ma anche dei molti seguaci della dottrina Razzi – “Fatti li cazzi tua” - messi in lista come tappabuchi e promossi per un’imprevedibile botta di fortuna.

La riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, che oggi approda alla Camera per l’ultima tappa, ci promette un Parlamento ridotto numericamente di un terzo – da 630 a 400 deputati, da 315 a 200 senatori – ma politicamente rivoltato come un calzino. Il primo effetto di una selezione così dura sarà la fidelizzazione assoluta degli eletti alle segreterie e la sparizione dal terreno di gioco dei politici non-professionisti oppure culturalmente fuori dal coro, che sono poi quelli che hanno fatto la storia di molti strappi parlamentari sgraditi ai partiti.

E tuttavia il popolo applaudirà la cosa come la vittoria finale contro il Palazzo, la resa dei conti assoluta, il Vae Victis definitivo, tanto che, giunti alla quarta e definitiva votazione, nessuno schieramento – salvo sorprese in extremis – oserà più mettersi contro la proposta che potrebbe passare con la straordinaria unanimità di sovranisti, democratici, populisti, forzisti e ogni altra frangia dell’emiciclo.