La bufala del complotto italiano per danneggiare Trump e Salvini

Trump, poi, ha fatto di tutto per cancellare i rapporti del suo team con gli intermediari del Cremlino, compreso Mifsud, al punto che il procuratore speciale Mueller, pur non trovando la prova della complicità tra la campagna presidenziale e Putin, ha scritto e detto espressamente di non aver assolto Trump per aver tentato di fermare l’inchiesta (ostruzione alla giustizia), ma semplicemente di non poterlo incriminare perché la Costituzione affida alla Camera e al Senato il processo di incriminazione del presidente in carica. Mueller ha passato la palla alla politica e, adesso, siamo arrivati all’apertura formale dell’inchiesta sull’impeachment.

La teoria del complotto dell’alt-right italiana però oltrepassa la dimensione della realtà e diventa una serie tv grottesca alla Black Mirror quando arriva a collegare la macchinazione di Renzi e Obama contro Trump alla nascita dell’attuale governo Conte, voluto da Renzi e, dicono loro, anche da Trump (Obama al momento viene risparmiato), al fine di estromettere Salvini. E poco importa se Salvini è il firmatario di un accordo politico con Putin, un trumpista della prima ora e già vicepresidente con Di Maio del primo governo Conte, quello pieno di uomini della Link University.

La surreale ricostruzione italiana parte come sempre dalla denuncia di un ulteriore complotto delle élite nei confronti della verità. Non ne parla nessuno, dicono, vogliono insabbiare tutto… tralasciando però il particolare che ne parlano il presidente americano e il suo spirugghia faccende Rudy Giuliani, gli ideatori della bufala globale. I giornali americani sono pieni della rabbiosa controffensiva trumpiana per fermare la procedura di impeachment, a cominciare dalla diffusione di un analogo e altrettanto farlocco complotto ucraino, questa volta orchestrato da Joe Biden e da suo figlio Hunter sempre contro il cuore immacolato di Donald.