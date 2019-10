Elogio di Sergio Nazzaro, narratore autentico della mafia nigeriana

Uno scrittore senza la sua ossessione è niente, solo un assemblatore di parole e segni di interpunzione. Sergio Nazzaro non è tra questi. Pubblica inchieste, reportage, saggi e romanzi da più di vent’anni e non c’ è una sua opera né storia né tono narrativo - farsa, tragedia o elegia - che ha maneggiato nella quale la molla della sua ossessione non lo abbia catapultato dentro universi differenti eppure così simili, nel costante ritorno ad una terra madre che spiega ogni cosa, che avviluppa, salva e uccide.

La geografia per un narratore è tutto. Cosa sarebbe Ellroy senza la sua amata e odiata L.A. o Salgari senza i suoi tropici del sud est asiatico? L’epidermide bianca lattiginosa tradisce la sua terra d’origine, la Svizzera: la cui nemesi si compie perfetta, così ordinata e pulita ha custodito per decenni nei suoi forzieri segreti e denari, tutto lo sporco del mondo.

Nazzaro però è cresciuto altrove, in un altrove che lo ha reso lo svizzero più terrone della narrativa italiana, quello più nero e sgarrupato d’Italia, tra Mondragone e Castel Volturno, provincia di Caserta, propagine di un mondo che forse solo agli slums di Nairobi o Bombay può essere paragonato. Un luogo che è diventato la sua ossessione, che lega ogni suo libro, dal famoso esordio di “Io per fortuna c’ho la camorra” all’ultimo reportage “Mafia Nigeriana” appena uscito per i tipi di “Città Nuova Editrice”. È il motivo è semplice. Ogni fenomeno sociale e criminale lì si è prodotto e solo dopo è tracimato per tutta l’Italia. L’abusivismo della classe media napoletana sul litorale in pieno boom economico, l’assalto della Camorra di paese all’aristocrazia criminale napoletana, parallela all’epopea corleonese dei “viddani” Riina e Provenzano, le prime fabbriche e quartieri della droga e la nascita dei primi ghetti, stile Harlem, la prima emergenza immigrazione quando ancora anche il più arrabbiato degli italiani non si permetteva almeno in pubblico epiteti razzisti, figuriamoci i politici. Non poteva che essere qui la Terra dei fuochi, non potevano che attecchire qui le prime stragi di camorra che colpivano diseredati e criminali autoctoni e di pelle scura. Non al passo con i tempi, ma in anticipo sui tempi.

La risposta del mondo tutt’intorno alle penisola Domiziana era, ed è, una sola: c’è ne fottiamo di voi. L’escrescenza che tutti schifano dopo averla prodotta. Basta questo per crescere con l’ossessione per questo lembo di terra. Che non è un non luogo: queste sono definizioni che funzionano per i fautori della gentrification, il fighettume cittadino che non contempla né sfumature né verità e si ciba di luoghi comuni per descrivere ciò che non vuole capire perché non odora come loro vorrebbero. L’area Domiziana appoggiata tra Napoli e Roma è un luogo, una terra bellissima che l’uomo ha maledetto. E che altri uomini vogliono benedire senza essere per forza criminali, profittatori, speculatori sulle sue piaghe.