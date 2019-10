Così Sfera Ebbasta è diventato la star di X-Factor

Poi c’è stato un disco, “Rockstar”, di colpo stranamente maturo, calmo, malinconico, teatro di un vero esperimento di cantautorato trap autobiografico, riaggiornando parametri desueti della nostra canzone. Un album bello, di sconcertante descrizione di uno stato d’animo deflagrato, dilaniato da soddisfazione e pentimento, uno sguardo vitreo su una vicenda esistenziale incredibile e fulminea, com’è quella della resurrezione di un ghetto boy dell’hinterland milanese, proiettato come un missile sul sedile di un jet privato, con una boccia di Moet sul tavolinetto. A coronamento di questa contraddizione vivente è arrivato l’“all in” di X-Factor, il “o la va o la spacca” per la sua carriera, che poteva dimostrarsi più effimera e dimenticabile di quanto siamo portati a considerarla adesso, appena un paio di mesi più tardi. C’è chi da sempre sostiene che questo è il potere della televisione, che sarà stantio e così XX secolo, ma che continua a saper masticare ogni cosa normalizzandola, risputandola digerita e anestetizzata, comunque aggregata al suo patrimonio rappresentativo, dunque consumabile, controllata, parte del meccanismo.

Per Fedez o per Guy Pequeno, altri irregolari sbrigativamente irreggimentati dalla tv nel volgere di un talent musicale, era stato un gioco da ragazzi: il rap è buono, il rap è espressione, i ragazzi sono vivaci ma al momento buono sanno diventare grandi. Con Sfera l’azzardo era più grosso, e forse per questo motivo è stato sposato da Sky, alla ricerca dello choc che levasse “X-Factor” dal limbo del programma “generazionale”. A quel punto, quando si sono aperti i microfoni ed è cominciato lo show, Sfera è rimasto da solo ad affrontare la sua partita, la più difficile. E qui è emerso il genio del personaggio, la sua caratura non banale. Quando ha preso sottobraccio Mara, la nonna che non ha mai avuto, quando s’è messo ad ascoltare educatamente dei novizi che cantano una musica che l’annoia, quando ha cominciato a dispensare sorrisi abbaglianti e surreali, è divento il manga vivente della trasmissione.

Gli indici di X-Factor hanno traballato, ma hanno perlomeno mostrato una certa vivacità e Sfera ha giocato una partita tutta sua, vincendola seccamente in due set. Chi può ancora definirlo “maledetto”, dopo averlo visto in scena per un paio d’ore di “audizioni”? Chi può bollarlo come “cattivo esempio” di fronte all’interpretazione di una simile operazione-simpatia? Ovvio, c’è molto di prefabbricato nella rinascita di una star. Ma c’è anche la stoffa di uno che dimostra di sapere come si fa a comunicare e come si amministra la flessibilità del proprio personaggio. Per cui la notizia, oltre quella assodata che Sfera è in gamba e che non c’è da aver paura se nostro figlio lo ascolta su Spotify, è che anche lui, come diceva un sapiente elisabettiano, ha saputo “umiliarsi per conquistare”, ovvero ha saputo stare al gioco, ha capito che c’è un tempo per essere selvaggi e dissacranti, e uno in cui tutto si ricompone. Che non ci sono mai davvero delle vere rivoluzioni. E che quelle che abbiamo agognato, tutto al più possono andare in scena solo dentro di noi.