Fatturato record per Sesa, cresce la produzione di Stm: ecco 10 titoli da tenere sott’occhio questa settimana

Sesa è leader in Italia nelle soluzioni IT a valore per le imprese. L’inserto Economia del Corriere della Sera dedica un articolo alla società. L’a.d., Alessandro Fabbroni indica per l’esercizio in corso un fatturato vicino a 2 miliardi di euro, e sottolinea l’ambizione di diventare in 5 anni un polo aggregante per il settore informatico. Sul fronte estero, Sesa punta a crescere in Germania. Notizia disponibile agli abbonati websim

Stm è un'azienda italo-francese, per la produzione di componenti elettronici a semiconduttore. Apple ha chiesto ai suoi fornitori di aumentare sino al 10 per cento la produzione di iPhone 11 (e 11 Pro), dopo aver constatato che la domanda risulta superiore alla previsioni. Lo riporta la stampa giapponese. Stm fornisce apparati per questo tipo di smartphone. Notizia disponibile agli abbonati websim

