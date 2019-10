Quel continuo bla bla di Di Maio (che dalle questioni internazionali a quelle interne non tocca palla)

Al Ministero, tra l’altro, non sono entusiasti della tendenza 5 Stelle a trasformare la Farnesina nella sede del partito: come se non bastassero le riunioni con i ministri grillini, invitati nella nostra sede diplomatica per mostrare la propria alterità rispetto al Partito democratico, anche la conferenza stampa di presentazione del decreto è stata trasformata in un evento di parte. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, competente in materia e firmataria del decreto, non era presente alla conferenza stampa, ufficialmente perché impegnata a Milano: «È inusuale, certo, che il ministro dell’Interno non fosse presente, anche perché il decreto non cambia granché in termini pratici. Cerchiamo però di non farci distrarre dalla forma: se dei rimpatri non se ne occupa l’Europa, noi in qualche modo dobbiamo cominciare a muoverci», spiega un diplomatico.

Della complicata storia che lega i servizi italiani alla controinchiesta trumpiana sul Russiagate alla Farnesina se ne sa poco. La visita di Barr sorprende i diplomatici italiani, che ammettono di trovare inconsueta la faccenda: «Stupisce tutto questo movimento sotterraneo: parliamo di un membro importante del governo americano che incontra i servizi sul nostro territorio senza passare per i canali istituzionali, senza avvertire né noi né la sua ambasciata», spiega una fonte della Farnesina, dove i diplomatici si attendono un chiarimento da parte di Giuseppe Conte, che riferirà nei prossimi giorni al Copasir.