La ricetta portoghese, ecco che cosa deve fare la sinistra del terzo millennio

C’è un Paese in Europa dove la sinistra non solo governa, ma viene anche riconfermata a governare. Dove i sovranisti non esistono, la destra conservatrice supera di poco il 6% e il partito comunista è considerato un alleato affidabile per fare le riforme. Le sinistre europee, divise tra i neo-keynesiani amanti del deficit e gli adepti sempre più scettici della Terza Via di Clinton e Blair, si chiedono come abbia fatto il partito socialista di Antonio Costa a vincere le elezioni in Portogallo (36,6% dei voti), dopo quattro anni di governo. Un indizio potrebbe essere il fatto che il Ps ha portato il Paese dal quasi default a un tasso di crescita annuo del 3,5%, sopra la media dell’eurozona. E lo ha fatto senza usare le misure di austerità, ma anzi sospendendo il congelamento delle pensioni, aumentando i salari minimi, rilanciando turismo ed esportazioni. Il tasso di disoccupazione è il più basso degli ultimi 17 anni (6,2%), il deficit è solo lo 0,5% del Pil, mai così poco dalla fine della dittatura nel 1974, il rapporto debito pubblico/Pil è sceso dal 129% del 2015 al 121% del 2019. Mentre l’Italia discute sull’aumento dell’Iva, in Portogallo nel solo 2018 le entrate fiscali sono cresciute del 4,7%, al di sopra della crescita del Prodotto interno lordo (2,1%) senza aumentare una sola aliquota.

Subito dopo il discorso della vittoria, Antonio Costa ha fatto il pugno chiuso per festeggiare, ma di comunista ha ormai ben poco. Il premier e il suo ministro delle Finanze Mario Centeno, definito «Il Cristiano Ronaldo dell’eurozona» dal “falco” tedesco Wolfgang Schauble, sono l’esempio di come dovrebbe governare la sinistra nel terzo millennio: fare poco deficit, realizzare una spending review intelligente, distribuire le poche risorse a disposizione per obiettivi specifici, occuparsi delle fasce più deboli, combattere l’evasione fiscale usando tecnologia e buon senso. Non c'è spazio per lo statalismo dirigista che vede nel fare debito l'unico modo per far crescere il Pil di un Paese. Certo, il Portogallo non ha risolto tutti i suoi problemi in una legislatura. Il debito pubblico è ancora alto, ci sono 2,2 milioni di portoghesi a rischio povertà, secondo l’ente statale che gestisce le ferrovie il 60% delle sue infrastrutture versa in cattive condizioni e da mesi ci sono scioperi nel settore sanitario contro il blocco delle assunzioni perché mancano almeno 18mila tra medici e infermieri dopo che l’orario di lavoro è stato ridotto da 40 a 35 ore. Le criticità rimangono ma ci sono alcune lezioni che i futuri leader della sinistra di domani possono apprendere dall’esperimento lusitano.