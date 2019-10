L’otto settembre di Giuseppe Conte

Il caso dell'incontro segreto tra il ministro della giustizia americano e i vertici della nostra intelligence, propiziato dal capo del governo (precedente e attuale), è il primo serio incidente di percorso nell'irresistibile ascesa di Giuseppe Conte. Non perché finora, lungo quel percorso, al presidente del Consiglio non fosse già capitato d'inciampare, e anche ripetutamente; ma proprio per il motivo opposto, e cioè per la sua straordinaria capacità di rimbalzare da ogni caduta più intatto, impettito e pettinato che mai, in un coro di «ma che bravo» intonato da tutti i maggiori quotidiani, da alleati e avversari, in patria come all’estero, da Washington a Volturara Appula.

Non questa volta, però. Se persino un politico di esperienza, posato e accorto come Pier Ferdinando Casini dichiara che Conte farebbe bene a cedere la delega sui servizi, come gli ha già detto il meno posato ma non meno accorto Matteo Renzi, vuol dire che qualcosa si è rotto, in quell’ingranaggio apparentemente perfetto.

Fino a ieri, non c'era gaffe innocente o imperdonabile scivolone che apparisse capace di scalfirlo. L'8 settembre 2018 Conte poteva scandire dal palco della fiera del Levante di Bari un surreale discorso – scritto e preparato per l’occasione, per di più – in cui celebrava quella data «particolarmente simbolica della nostra storia patria», l’8 settembre 1943, come l’inizio «di un periodo di ricostruzione prima morale e poi materiale», un periodo «chiamato, con la giusta enfasi, miracolo economico», concludendo in un crescendo dadaista che il suo governo aveva «l’ambizione di ricreare nei cittadini la stessa fiducia verso il futuro che allora animava i nostri genitori». L’8 settembre. Il giorno cui autorevoli storici hanno dedicato libri dai titoli come «La morte della patria» (Ernesto Galli della Loggia) o «Una nazione allo sbando» (Elena Aga Rossi), e il cinema film indimenticabili come «Tutti a casa» (quello in cui uno smarrito tenente dell’esercito, Alberto Sordi, corre al telefono per avvertire il colonnello che «accade una cosa incredibile: i tedeschi si sono alleati con gli americani»).