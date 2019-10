Il governo dei nemici non ha alcun senso, è sufficiente fermare Salvini e salvare l’Italia

È ovvio che non può funzionare. Non ha funzionato col Conte 1 che si fondava su un grottesco contratto, cui si è voluto dare addirittura formalità notarile come se governare il paese fosse la stessa cosa di rogitare un box auto. E così Salvini voleva chiudere i porti e Casaleggio socchiudere il Parlamento; la Lega chiedeva quota 100 e i Cinque stelle il reddito di cittadinanza, ma le due cose insieme, inconciliabili, stavano mandando in default il paese. Il contratto è stato risolto anzitempo, per il sollievo dello spread e dei nostri conti correnti, e nonostante la disinvolta adattabilità di un movimento come i 5 stelle, guidato dal sentimento prevalente sulla Rete più che da una radice ideologica tradizionale, che ha raccolto consenso per dire no a Tav e Tap ed è finito per dire sì a entrambi, più altre notevoli giravolte.

A maggior ragione, questo tipo di alleanza tra nemici non funziona con il Conte 2, perché uno dei due alleati principali è un partito dilaniato dalle correnti quanto si vuole ma serio e costituzionale.

Oggi il primo inciampo: i Cinque stelle minacciano la gogna per chi non vota la riduzione dei parlamentari che il Pd fino all’altro ieri considerava una carnevalata pericolosa, cosa che molti dei deputati democratici continuano a dire in imbarazzate dichiarazioni alla Camera, salvo però votarla, la carnevalata pericolosa. Poi toccherà al Pd con lo ius culturae, una a te e una a me, in attesa della rinuncia grillina ai sentimenti anti euro e di quella del Pd e di Italia Viva e di LeU all’abrogazione del decreto sicurezza o delle garanzie processuali per qualche pirotecnica trovata del Guardasigilli Alfonso Bonafede aka Fofò dj.

Questo governo è nato per non portare i libri in tribunale e per non consegnare il paese al capitano che chiedeva pieni poteri e voleva uscire dall’Euro per affidarsi al cuore immacolato di Putin. Limitatevi a questo, è già un bellissimo programma.