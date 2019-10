Burioni contro l’omeopatia

Siete a bordo di un aeroplano e state viaggiando in quota insieme ad altri passeggeri. A un certo punto, improvviso e inaspettato, il guaio: il velivolo ha una gravissima avaria, non c’è nulla da fare e il suo destino sarà quello di precipitare schiantandosi al suolo. La situazione è difficile ma fortunatamente non è senza

speranza: a bordo dell’aereo ci sono dei paracadute, che potrete indossare e che vi potranno salvare la vita. Seguendo le direttive dell’equipaggio vi trovate davanti due armadi. Uno, a sinistra, contiene dei paracadute correntemente in uso, mentre sull’armadio a destra c’è scritto «Paracadute alternativi».

I paracadute «ufficiali» sono stati progettati da ingegneri che conoscono bene l’aerodinamica, costruiti a regola d’arte con i materiali più moderni, collaudati e controllati prima di essere messi in commercio. Invece, quando date un’occhiata dentro il secondo armadio, rimanete esterrefatti. Mentre i paracadute ufficiali erano tutti uguali, partendo dal presupposto che devono funzionare e quello che funziona deve seguire regole e principi ben precisi, quelli «alternativi» sono l’uno diverso dall’altro, perché secondo i costruttori dei paracadute alternativi ogni uomo è differente e deve essere protetto dalla caduta in una

maniera personalizzata. Alcuni sono progettati partendo da disegni di duecento anni or sono, i tessuti non sono quelli attuali – leggerissimi e resistenti – ma roba piuttosto grezza e approssimativa, quella che si poteva ottenere con i rudimentali telai per tessitura che erano in uso secoli fa. Non solo: tra i paracadute alternativi ci sono anche cappelli con la tesa molto larga, ombrellini come quello di Mary Poppins, uno scatolone con l’etichetta «Tappeti volanti», i palloncini del film della Pixar Up e alcune biciclette di E.T.

Orbene, se voi vi trovaste su questo immaginario aereo che sta precipitando, quale paracadute scegliereste per salvarvi la vita? Quello moderno, ben progettato, collaudato, controllato o uno dei bizzarri aggeggi dal funzionamento improbabile che trovate nel secondo armadio? La risposta, naturalmente, è scontata. Meno

scontato è il fatto che, quando parliamo di «medicine alternative», ci troviamo esattamente nella stessa

situazione. Quelli contenuti nel secondo armadio non sono paracadute alternativi: sono aggeggi che non possono funzionare da paracadute e che potrebbero essere mortali per il malcapitato che a essi si affida per contrastare la forza di gravità. Allo stesso modo, la medicina è solo una: quella che tenta di comprendere le

cause delle malattie e dopo averle capite mette a punto cure che, in rigorose sperimentazioni cliniche, vengono oggettivamente dimostrate efficaci. Così come una medaglietta raffigurante san Cristoforo incollata sul volante non è un «airbag alternativo», così come un estintore pieno di cherosene non è un «estintore alternativo», la medicina alternativa non è nulla e, fino a prova contraria, non ha alcuna utilità nel mantenere o nel recuperare la salute. Per essere precisi, non esiste una «medicina alternativa»: esistono invece pericolose quanto inefficaci alternative alla medicina tradizionale.