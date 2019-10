Il mirabolante dream team economico di Di Maio che dovrebbe far paura a Gualtieri

Per il resto, poi, la lista dei partecipanti non è ben definita. A seconda delle esigenze, spiegano dalla Farnesina, vengono convocati gli altri tra i nomi politici grillini esperti di questioni economiche. Da Stefano Buffagni a Giorgio Sorial, da Carla Ruocco a Mario Turco. Chiamati di tanto in tanto per riferire al capo politico grillino, ma non come parte del team, assicurano i collaboratori. Soprattutto in un momento come questo, in cui bruciano ancora nel Movimento le delusioni tra i promossi e non alle cariche di viceministri e sottosegretari del nuovo governo.

E anche tra i tecnici, molti dei quali sconosciuti ai più, non c’è una squadra fissa. I nomi sono riservati, dicono dai Cinque Stelle. Ma di certo alle riunioni un partecipante fisso è il fedelissimo Massimiliano (Max) Gambardella, campano come Di Maio, ex ricercatore in Economia, sconfitto alle elezioni del 2013, diventato prima consulente in commissione Bilancio a Montecitorio (scatenando le ire degli altri che si erano candidati) e poi passato al Mef con Laura Castelli. Gambardella, dicono tutti, è l’ombra della viceministra grillina. E non a caso il suo è l’unico nome tecnico fisso del “dream team”. Poi, anche qui, a seconda delle esigenze, nelle riunioni “girano” altri nomi come quello di Daniel De Vito o Salvatore Barca, entrambi al Mise, degli uomini della segreteria di Fraccaro, o dei funzionari dell’Inps più vicini a Tridico e colleghi.