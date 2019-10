Ciao, non so che dirti, LOL, ti mando una faccina

Qualche anno fa, una battuta da Machete (2010, regia di R.Rodriguez) pronunciata dallo stesso protagonista, Danny Trejo, cominciò a circolare parecchio grazie alla sua lapidarietà: “Machete don’t text”. Per chi non lo ricordasse Machete era un truzzo che ironicamente, ma con quell’ironia che poi, nei fatti, è solo una scusa per cementare lo status quo, riproponeva il maschio da film anni ottanta, capace da solo di sconfiggere centinaia di cattivi, ma giusto perché l’hanno fatto innervosire altrimenti se ne sarebbe stato tranquillo in disparte. Insomma, pur nascosta dietro quella falsa ironia, non messaggiare, chattare o whatsappare sembrava ancora una cosa da duri. Dico sembrava perché non ci è voluto molto a tirar giù quel muro. Qualcuno ha provato a innalzarne altri, ma sono caduti in breve anche quelli. Dopo i messaggi, Machete avrà cominciato a twittare, poi a usare agli emoji e, in questi giorni, Machete starà pensando a come mandare la sua prima gif.

A ogni aggiornamento di software, le faccine – come ingenuamente le chiamavamo una volta – aumentano, le gif pure, coi meme si vincono le elezioni. Di pari passo si fa fatica a stare dietro agli acronimi, sempre più gergali e paradossali (soprattutto quando si usa per la cultura pop il linguaggio degli iniziati). Proprio così come per le faccine che offrono dozzine di varianti di un’emozione spesso sostituendosi all’emozione stessa che diventa espressa e non provata, non passa giorno senza imbattersi in qualche nuovo acronimo, col risultato che le sfumature svaniscono e la fiducia scompare. Il piacere di scrivere una battuta affidandosi alla fiducia che l’interlocutore comprenderà il tono o che – pazienza – non lo comprenderà – affari suoi – sta facendo la stessa fine. Assieme alla fiducia cede il passo la calma con cui si era disposti ad accettare un’incomprensione. Pure con gli amici più stretti possiamo usare il pollicione di Facebook o le mani alzate per dire “ok, va bene”, perché serve a risparmiare del tempo, appare più educato che chiudere una conversazione senza rispondere (anche se, alla fin fine, è lo stesso), non costa sforzi: uno sfoglia nell’archivio gif di Facebook e qualcosa di divertente lo trova. Affidiamo all’altro lo sforzo di aggiungere un senso che noi non abbiamo più voglia di cercare.