Boom di telefoni e smart tv, sempre più persone si informano sui social media

Gli americani sono diffidenti nei confronti delle piattaforme digitali, basti pensare che più di otto persone su dieci, per l’esattezza l’82 per cento, ritiene che alcune testate giornalistiche e organizzazioni di stampa siano trattate meglio di altre. Solo per il 16 per cento tutte vengono divulgate in modo analogo. Non solo. Agli intervistati sono state sottoposte delle affermazioni per capire quali li preoccupava in misura maggiore. Le notizie di parte, di una sola parte, sono un grande problema per il 53 per cento delle persone, mentre per il 30 per cento è una preoccupazione moderata. Le notizie inaccurate sono invece ritenute un grande problema per il 51 per cento degli intervistati, una questione di cui preoccuparsi in maniera moderata ancora per il 30 per cento. La censura delle informazioni è una questione molto grave per il 35 per cento. Seguono poi altri punti critici legati alla fruizione di notizie attraverso le piattaforme digitali.

Eppure in Usa oltre la metà delle persone si tiene aggiornato attraverso Facebook (52 per cento), Youtube (28 per cento), Twitter (17 per cento) e Instagram (14 per cento). Letta da un altro punto di vista, i dati fanno ancora più impressione, dal momento che il 73 per cento degli utenti della piattaforma di Menlo Park legge direttamente le notizie da lì, lo fa anche il 71 per cento degli utenti di Twitter su Twitter e via via seguono gli altri social network.

Se il numero degli smartphone supera quello delle TV, è facile ipotizzare che in misura sempre maggiore, le persone decideranno di informarsi direttamente sui propri dispositivi mobili. Probabilmente lo faranno consultando i propri social network preferiti. La comunicazione e l’informazione non sono rette parallele che non si incontrano mai, ma linee destinate a incrociarsi dando origine a conseguenze inopinate e portatrici di nuove sfide.